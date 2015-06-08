کانون فرسایش بادی در جاده ساوه-زرندیه فعال است

سیدمحمد میرهاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: خشکسالی و از بین رفتن زمین های زراعی، علت اصلی بروز پدیده فرسایش بادی در محدوده روستای کریم آباد و جاده قدیم ساوه-زرندیه است.

وی ابراز داشت: بخشی از اراضی کشاورزی این منطقه که در گذشته زراعی بوده، به دلیل خشکسالی و نبود آب، در حال حاضر قابل کشت نیست و به دلیل مالکیت بخش خصوصی بر این زمین ها، امکان هر گونه اقدام در آن توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری وجود ندارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرندیه ادامه داد: زمین های بالادست این منطقه که متعلق به اراضی ملی است، در صورت تامین اعتبارات بوته کاری خواهد شد چرا که فرسایش بادی در این منطقه هر سال بیشتر به سمت شرایط بحرانی پیش می رود و با توجه به عبور جاده قدیم ساوه-زرندیه از این منطقه، گرد و غبار تردد وسایل نقلیه عبوری از این مسیر را با مشکل مواجه می کند.

میرهاشمی با بیان اینکه جنگل ها، مراتع و منابع طبیعی نقش تنظیم کننده ای در اکوسیستم و محیط زندگی دارند، تصریح کرد: نبود پوشش گیاهی، علت فرسایش بادی و حرکت ریزگردها در این منطقه است.

به گفته میرهاشمی، استفاده بی رویه و یک جانبه از منابع طبیعی یا تخریب جنگل ها، مراتع و منابع آب و خاک آثار نامطلوب اکولوژیکی و زیان های غیر قابل جبرانی به دنبال دارد که یکی از این معضلات مساله گرد و غبار و ایجاد مخاطره به ویژه در محورهای جاده ای است.

گفتنی است استان مرکزی دارای ۴۹۰ هزار هکتار اراضی بیابانی و کویری است که شهرستان زرندیه با ۲۷۰هزار هکتار، بیشترین میزان اراضی بیابانی استان مرکزی را داراست.