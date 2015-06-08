به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دائمی درباره بحران کنونی آب در کشور و راه‌ حل‌ های پیش رو اظهارداشت: امروزه مباحث بحران آب توسط نهادهای دولتی و غیردولتی به اشکال مختلف مطرح می‌ شود و قبل از آنکه چاره‌ ای برای حل مشکلات پیشنهاد و یا اجرایی شود، به بیان مشکلات آن پرداخته می‌ شود.

معاون وزير نيرو با تاکید بر اینکه در مدیریت آب کشور باید روش توسعه سازه‌ ای را با حکمرانی مناسب و مدیریت خردمندانه آب جایگزین کرد افزود: شرایط تغییر اقلیم از یکسو و استفاده بی‌ رویه از منابع آبی از سوی دیگر، تهدید بالقوه‌ ای برای کشور است و ادامه این روند، این تهدید را بالفعل کرده و منجر به مخاطراتی برای کشور خواهد شد.

دائمی با اشاره به اینکه دانشمندان و محققان جهان بر این باورند تغییرات اقلیمی حداقل تا ۳ دهه آینده پابرجا خواهد بود یادآور شد: اقدام‌ های انسانی در مصرف بی‌ رویه انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ ای از عوامل اصلی بروز این رویداد است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر برنامه انطباق و سازگاری با شرایط پیش رو که منجر به کاهش بارندگی‌ ها، تغییر در الگوی بارش و همچنین گرمایش زمین و افزایش تبخیر بوده، فراهم نشده است. این مقام مسئول در وزارت نیر با اشاره به مدیریت توسعه کشاورزی گفت: برنامه‌ های افزایش تولید محصولات کشاورزی با استفاده از روش‌ های سنتی و عدم توجه به شرایط کم‌آبی، مسیر تقاضای روزافزون آب ادامه می‌ یابد، با این وجود مدیریت آب کشور تلاش بسیاری برای تامین آب در شرایط جدید پیش‌ آمده ناشی از تداوم خشکسالی را در برنامه خود قرار داده است.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: در این شرایط توسعه سدها و سازه‌ های جدید نه‌ تنها کمکی به حل مشکل نکرده، بلکه ممکن است به وخامت بحران نیز کمک کند. وی با تاکید بر این مطلب که راه‌ حل‌ های دوره‌ های گذشته نمی‌ تواند مشکلات پیش رو را حل کند تصریح کرد: امروز مدیریت آب کشور باید روش توسعه سازه‌ ای را با حکمرانی مناسب و مدیریت خردمندانه آب جایگزین کند و بر پایه مشارکت تمام مصرف‌ کنندگان به‌ صورت فرابخشی، مدیریت تقاضا را در سرلوحه برنامه‌ های خود قرار داده و بهره‌ وری، افزایش کارآئی و حفاظت از منابع آبی را در اولویت بگذارند.

دائمی با اشاره به اینکه رقابت در توسعه سازه‌ های آبی در مناطق و استان‌ ها باید به روش مدیریت خردمندانه آب تبدیل شود بیان داشت: این موضوع باید با تجدیدنظر اساسی در وظایف مدیریت آب آغاز شده و به تدریج ساخت سازه‌ های آبی و تامین و انتقال آب از محیط‌ های دوردست متوقف شده و استفاده صحیح از منابع موجود با رعایت الگوهای اقتصادی مدنظر قرار گیرد.