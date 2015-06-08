مدیریت بحران نباید وابسته به توان دولت باشد

​به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو عصر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران گلستان اظهار کرد: باید تمام توان استان گلستان را تجمیع کنیم و به کار بگیریم.

وی ادامه داد: اگر دولت نتواند برای ما کاری انجام دهد باید خودمان در استان مباحث بحرانی را پیش ببریم و مدیریت کنیم.

صادقلو با بیان اینکه باید توان سنجی نیروها در گلستان انجام شود، گفت: اگر خودمان نتوانیم مشکلات را مدیریت کنیم و فقط به پشتوانه دولت باشیم آن وقت تنها مدیریت توزیعی منابع را داریم.

صادقلو با اشاره به اینکه باید در نداشته ها بتوانیم بحران را مدیریت کنیم، تصریح کرد: حرف ها و انتظارات ما در کلان درست است اما اگر در نداشتن ها بتوانیم مدیریت بحران کنیم هنر است.

استاندار گلستان اظهار کرد: برخی مسایلی که توسط مسئولین بیان می شود وظیفه ذاتی مجموعه است و نباید در مدیریت بحران مطرح شود.

وی با بیان اینکه ایده های خوب تأثیر خود را خواهد داشت، گفت: باید فکرها و داشته های خود را تجمیع کنیم و همه فکر و کار خود را بر روی یک موضوع متمرکز نکنیم.

صادقلو با اشاره به اینکه هر وقت صحبت از مدیریت بحران می شود یاد سیل در گلستان می افتیم، گفت: زلزله چون تبعاتی برای ما نداشته به آن فکر نمی کنیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۳۰ مورد زلزله نزدیک به ۳ ریشتری در استان داشته ایم و این برای گلستان به عنوان زنگ خطر مطرح است و باید به دنبال طرح جامع زلزله باشیم.

استاندار گلستان گفت: فعال سازی کارگروه ها حتما باید مورد نظر باشد و تحلیلی از مصوبات و عناوین کارگروه ها ارائه شود.