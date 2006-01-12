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۲۲ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۵۹

فرمانده كل ارتش در حاشيه بازديد از مناطق مرزي جنوب كشور:

هر مزاحمت منطقه اي و فرامنطقه اي در مرزها را با قدرت پاسخ مي دهيم

هر مزاحمت منطقه اي و فرامنطقه اي در مرزها را با قدرت پاسخ مي دهيم

فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران گفت: پيام فرزندان ميهن اسلامي در ارتش، به مردم سرافراز ايران اسلامي آن است كه هر گونه مزاحمت منطقه اي و فرامنطقه اي در سراسر مرزهاي كشور را با قدرت و توانمندي پاسخ مي دهيم.

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي ارتش جمهوري اسلامي ايران، امير سرلشگر عطاءالله صالحي در پايان بازديد چهار روزه به مناطق جنوبي كشور در استانهاي خوزستان و ايلام با بيان اين مطلب ، دستاوردهاي خودكفايي ، شكوفايي استعدادها، ابداعات، ابتكارات كاركنان جوان و متخصص ارتش در زمينه ارتقاء ، بهينه سازي، حفظ و نگهداري از سامانه هاي آفندي و پدافندي در فرايند پيشرفت و فناوري علوم روز دنيا را بسيار غرورآفرين و شگفت انگيز برشمرد .

سرلشگر صالحي كه به همراه جمعي از فرماندهان، معاونان و روساي تخصصي و ستادي از روز شنبه 17/10/84 جهت بازديد از يگانهاي عمده نيروهاي زميني، دريايي و هوايي ارتش به مناطق مرزي جنوب كشور سفر كرده بود، در تشريح وضعيت آمادگي دفاعي، رزمي ، تجهيزاتي و پشتيباني مرزداران ارتش گفت: هماهنگي سازنده بين فرماندهان، دارا بودن انگيزه و روحيه بالا، انتقال تجربيات دوران دفاع مقدس به كاركنان جوان، توانايي كامل بهره مندي از تجربيات مدرن و بهينه سازي شده، آشنايي با شيوه هاي نوين رزم و دفاع در راستاي برقراري امنيت و تقويت قدرت بازدارندگي، نمايانگر اقتدار، صلابت و توانمندي سربازان غيرتمند ارتش براي حفظ و حراست از مرزهاي ميهن اسلامي ، پاسخگويي به هر مزاحمت منطقه اي و فرمنطقه اي است.

وي افزود: بيش از 90 درصد از تجهيزات عمده بخش هاي دفاعي، رزمي و پشتيباني در منطقه آماده به كار هستند.

کد مطلب 277023

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