مهمترین دغدغه زیست محیطی پایتخت/ وضعیت شبکه فاضلاب

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی استاندار تهران میهمان شب گذشته برنامه تلویزیونی خندوانه بود.

وی در پاسخ به اینکه آیا استاندار خوبی هستید گفت: مردم باید بگویند اما آرامشی که امروز در تهران حکم فرماست در چند سال اخیر کم سابقه بوده است.

هاشمی افزود: در کارم هم همیشه سعی کردم در مدیریتم صریح باشم و با مدیرانم بدون سانسور و رو دربایستی برخورد یا گفتگو کردم.

وی گفت: فردی آرام هستم، اما اگر فرد یا شهروندی خواسته ای از من داشته باشد و نتوانم انجام دهم بسیار برای من سخت است.

استاندار تهران در مورد اینکه وقتی حالتان بد می شود چه می کنید گفت: معمولا قدم می زنم و همیشه به حضرت فاطمه زهرا(س) توسل می کنم.

هاشمی با بیان اینکه در دوران مجلس و یا زندگی در تهران بعنوان مدیر تهران نگاه ویژه ای به پایتخت نداشتم گفت: وقتی استاندار شدم بعد از مطالعه دریافتم که تهران محروم ترین استان کشور است. ما شهرستان هایی داریم که حتی یک تخت بیمارستانی ندارند. برای همین تلاش کردم وزرا و مدیران دولت را به تهران دعوت کنم و خود این مسئولان نگاه ویژه ای داشتند. حتی خود رئیس جمهور سفرهای استانی خود به تهران را آغاز کردند و ابتدا به ملارد رفتند و ۳ سفر دیگر هم خواهند داشت.

استاندار تهران موضوع آلودگی هوا را مهمترین دغدغه زیست محیطی تهران عنوان کرد و گفت: در این سال ها خودتان مقایسه کنید و ببینید با همکاری دولت چقدر آلودگی هوا نسبت به قبل بهتر شده است. حتی در دولت یک کمیسیون خاص ویژه تهران داریم تا مسائل تهران بررسی شود.

وی با بیان اینکه در تهران ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب فاضلاب داریم گفت: توانستیم یک تصفیه خانه فاضلاب با حضور رئیس جمهور به بهره برداری برسانیم تا بخشی از این مشکل برطرف شود. همچنین در سه شهرستان هم تصفیه خانه ها تا ۲ سال آینده به بهره برداری می رسد.

هاشمی اظهار داشت: مردم شهر ری می دانند که قبلا سبزی کاری ها با فاضلاب آبیاری می شد که امروز ۹۵ درصد این مشکل برطرف شده است. همچنین الگوی مصرف آب در کشاورزی هم در حال تغییر است.

استاندار تهران اعلام کرد: می خواهیم حمل و نقل ریلی و مترو را برای اتصال شهرستان ها به هم انجام دهیم و دولت حمایت کامل را برای بخش خصوصی انجام خواهد داد. همچنین کاشت ۴.۵ میلیون اصله درخت در تهران را آغاز کردیم به نحوی که زمین را جهاد کشاورزی داده و کاشت درخت با محیط زیست و نگهداری از درخت را شهرداری بر عهده می گیرد.

وی در پاسخ به اینکه چرا پرچم در تهران کم است گفت: باید در وزارت خانه ها و دانشگاه ها پرچم ملی نصب شود و این موضوع را پیگیری می کنم.