وام دانشجویی دانش هسته ای دوبرابر شد

ذوالفقار یزادن مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وام دانش هسته ای گفت: براساس مصوبات هیات امنای صندوق رفاه وام دانش هسته ای دو برابر شده است.

وی ادامه داد: هدف صندوق رفاه دانشجویان، ارایه وام به دانشجویان مستعد کم بضاعت است برهمین اساس تغییرات کوچکی در ملاک های ازیابی برای ارایه این وام به وجود آمده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان با بیان این مطلب که ارایه وام دانش هسته ای همچنان پابرجا بوده و ادامه دارد، افزود : سعی ما این است که با ایجاد تغییرات کوچک در ملاک های ارزیابی دانشجویان مستعد تر از این وام استفاده کنند.

به گزارش مهر، وام دانش هسته ای به دانشجویانی که در رشته‌های تحصیلی اولویت‌دار مثل هسته ای، نانو یا بیوتکنولوژی در حال تحصیل هستند، تعلق می گیرد.