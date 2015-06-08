  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۴۷

رئیس صندوق رفاه دانشجویان:

وام دانشجویی دانش هسته ای دوبرابر شد

وام دانشجویی دانش هسته ای دوبرابر شد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از دو برابر شدن وام دانش هسته ای برای دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های حساس خبر داد.

ذوالفقار یزادن مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وام دانش هسته ای گفت: براساس مصوبات هیات امنای صندوق رفاه وام دانش هسته ای دو برابر شده است.

وی ادامه داد: هدف صندوق رفاه دانشجویان، ارایه وام به دانشجویان مستعد کم بضاعت  است برهمین اساس تغییرات کوچکی در ملاک های ازیابی برای ارایه این وام به وجود آمده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان با بیان این مطلب که ارایه وام دانش هسته ای همچنان پابرجا بوده و ادامه دارد، افزود : سعی ما این است که با ایجاد تغییرات کوچک در ملاک های ارزیابی دانشجویان مستعد تر از این وام استفاده کنند.

به گزارش مهر، وام دانش هسته ای به دانشجویانی که در رشته‌های تحصیلی اولویت‌دار مثل هسته ای، نانو یا بیوتکنولوژی در حال تحصیل هستند، تعلق می گیرد.

کد مطلب 2770256
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها