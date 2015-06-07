نیروهای مردمی عامل اصلی آزادی مناطق اشغالی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، محمد سالم الغبان گفت که بازسازی ساختارهای ارتش و سرویس های امنیتی بر اساس اصول صحیح و مبتنی بر باور نظامی و جنگی صورت نگرفته است. وی اذعان کرد: متأسفانه برخی به عنوان یک فرصت شغلی به ارتش و نیروهای امنیتی نگاه می کنند و برخی کمبودها، تعارفات و فشارهای سیاسی در مورد مناصب امنیتی وجود دارد.

الغبان با تاکید بر ضرورت اتخاذ مواضع شجاعانه در موضوع اصلاح کاستی های موجود در انتخاب فرماندهان لایق، شجاع و سالم تصریح کرد: فرماندهان باید در میادین جنگ در کنار نیروهای خود حضور داشته و به امنیت کشور حساس باشند.

وزیر کشور عراق با بیان اینکه پس از حوادث موصل تشکیلات نیروهای پلیس اتحادیه به تشکیلات جنگی تغییر یافت و آنها در کنار نیروهای مردمی موفق به تحقق پیروزی هایی شدند، افزود: عامل اصلی آزادسازی تکریت پلیس اتحادیه و همکاری اش با نیروهای مردمی و برخی یگان های دیگر بود.

وی عامل اصلی آزادسازی مناطق اشغالی از چنگال تروریست های داعش را نیروهای مردمی حمایت شده از جانب پلیس اتحادیه، برخی یگان های ارتش و یگان مبارزه با تروریسم و اعضای قبایل متحد با نیروهای مردمی دانست و گفت: تشکیل نیروهای مردمی تجربه ای بی نظیر و موفق بود.