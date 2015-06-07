انفجار انبار سلاح در بغداد ۱۱ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سعد معن» سخنگوی فرماندهی عملیات بغداد با اشاره به اینکه شمار کشته های انفجار انبار سلاح در غرب بغداد به ۱۱ نفر رسیده است، گفت: کمیته حقیقت یاب در مورد این حادثه تشکیل شده است.

در خبری دیگر از تحولات عراق اینکه نیروهای امنیتی عراق با حمایت نیروهای مردمی توانستند عناصر گروهک داعش را از استان بیجی بیرون رانده و با پیشروی در اطراف این منطقه عناصر داعش را تحت تعقیب قرار دهند.

سخنگوی فرماندهی عملیات بغداد تاکید کرد: تیپ ۵۹ ارتش عراق با حمایت نیروهای مردمی توانستند مناطق الحمره، البودلف، البو عیسی و الملالی را آزاد کنند. بر این اساس در استان صلاح الدین نیز نیروهای مردمی، ۲۴ نفر از تروریست های داعش را که مقادیر زیادی اسلحه و تجهیزات به همراه خود داشتند بازداشت کردند.

در همین حال در انفجار تروریستی استان دیالی نیز که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت دست کم ۱۵ نفر کشته شدند.