ایران، سوریه و اوکراین محور گفتگوی مرکل و اوباما در مونیخ

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان روز یکشنبه با «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کرده است. وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی ZDF با اعلام این مطلب گفت در این دیدار موضوعات مختلفی مورد بحث قرار گرفته است.

بر این اساس آخرین تحولات اوکراین و سوریه از محورهای این دیدار بوده است. مرکل و اوباما همچنین در این گفتگو که در حاشیه نشست سران گروه 7 در بایرن آلمان انجام گرفته، آخرین وضعیت مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 را مورد بررسی قرار داده و به موضوعات مورد مناقشه جهانی از جمله بحران تغییرات آب و هوایی و نیز قرارداد تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا پرداخته اند.

این در حالی است که پیش از این رسوایی جاسوسی اطلاعاتی ایالات متحده و بازنگری در همکاری های سرویس اطلاعات آلمان (BND) با سرویس های جاسوسی آمریکا از جمله موضوعات مورد تاکید طرفین برای طرح در این دیدار عنوان شده بود.

گفتنی است نشست سران گروه 7 طی روز های یکشنبه و دوشنبه در حالی در ایالت جنوبی بایرن آلمان برگزار می شود که هزاران نفر از مخالفان سیاست های این کشورها برای برگزاری تجمعات اعتراضی به این منطقه رفته اند.