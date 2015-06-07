محاکمه مرسی به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، دادگاه کیفری قاهره محاکمه محمد مرسی و 10 نفر دیگر از اعضای جنبش اخوان المسلمین در مورد اتهامات جاسوسی و افشای اسناد کشور به قطر را به 10 ژوئن موکول کرد.

بر این اساس مرسی برای 5 اتهام در دادگاه مصر محاکمه می شود که به خاطر یکی از آنها به 20 سال زندان محکوم شد. وی در عین حال در رابطه با قضیه جاسوسی و دادن دستور حمله به زندان، منتظر صدور حکم است و دادگاه او در مورد اهانت به دستگاه قضایی و جاسوسی برای قطر هنور برگزار نشده است.

گفتنی است مرسی در خصوص اتهام دستور بازداشت و شکنجه معترضان مقصر شناخته شده و حکم اعدام برای وی صادر شده است.