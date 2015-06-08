  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۱۰

خرازی:

جوانان ارزشمندترین سرمایه ایران هستند

جوانان ارزشمندترین سرمایه ایران هستند

قزوین- سفیراسبق ایران در سازمان ملل گفت: جوانان به عنوان ارزشمندترین سرمایه کشور ایران باید محور توسعه قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق خرازی در چهارمین جشنواره استانی حضرت علی اکبر(ع) که یکشنبه شب با حضور نماینده ولی فقیه در استان قزوین، مدیران کل آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، کانون فکری پرورشی کودکان و نوجوانان، سایر مسئولان و اقشار مردم در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: اگر حوادث انقلاب اسلامی را با سایر حوادث تاریخ ملت ایران بررسی کنیم متوجه می شویم که جوانان در بیشتر عرصه های سازنده در شهر و روستا بخوبی نقش آفرین بوده اند.

وی اظهارداشت: جوانان ما برای حفظ امنیت و عظمت این سرزمین در دوران جنگ از بهترین سرمایه ارزشمند خود یعنی خون و جان گذشتند و این ایثار بزرگ در کمتر حادثه ای در تاریخ روی داده است.

نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد گفت: پس از جنگ در سال های سازندگی نیز جوانان بیشتر امور را سامان بخشیدند و تکنولوژی هسته ای نیز به واسطه جوانان ایرانی شکل گرفت و به کمال رسید.

وی ادامه داد: ظرفیت و نیروهای جوان این سرزمین برای کشور اقتدار جهانی به ارمغان آوردند به گونه ای که امروز جایگاه ویژه ای در جهان دارد.

خرازی افزود: آزادی، دموکراسی و پیشرفت که شعار ۱۵۰ ساله مردمان این سرزمین است بدون حضور و نقش آفرینی جوانان ایران محقق نخواهد شد.

قزوین

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان تصریح کرد: در این بین مهم ترین نقشی که جوانان می توانند در تاریخ این مملکت ایفا کنند آگاهی و کمک به رشد بنیادین است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دو سال از زمانی که دولتی صبور، بردبار و دانشمند با تکیه بر رای مردم بر روی کار آمد می گذرد و در این مدت این دولت با تکیه بر آرای مردمی توانسته امور را بخوبی تدبیر کند.

خرازی بیان کرد: در دوران فوق العاده مهمی زندگی می کنیم و بر همین اساس باید در داخل متحد و منسجم باشیم و در خارج از مرزها نیز وحدت خود را حفظ کنیم تا شعار امسال که همدلی و همزبانی است محقق شود.

وی با اشاره به قدرت برتر ایران در معادلات جهانی گفت: اگر امروز یک قدرت بین المللی به همراه سازمان ملل و نمایندگان کشورهای اروپایی با نماینده کشور ما به مذاکره می نشیند نمایانگر قدرت و عظمت ملت ایران است چرا که زبان جهانی هرگز زبان مذاکر نیست بلکه زبان زور و خشونت است.

وی ادامه داد: بر همین اساس دنیا سخنان وزیر امورخارجه ما را می شنود و از این سخنان استقبال می کند لذا کشور ما دارای قدرت بازداندگی و عظمت در جهان و منطقه است.

خرازی در تشریح دلایل ترغیب غرب به مذاکره با ایران اظهار داشت: مقاومت در دوران تحریم و قدرت بازدارندگی ملت ایران از جمله دلایلی است که جهان را  به مذاکره با ایران وادار کرده است.

خرازی با اشاره به فرارسیدن ایام انتخابات و ضرورت مشارکت در سرنوشت اجتماعی گفت: احساس مسئولیت قدرت بازدارندگی کشور را بالا می برد و در این بین قهر با صندوق های رای قدرت بازدارنگی کشور را کاهش خواهد داد لذا انتظار داریم همه افراد واجد شرایط در این انتخابات با شور و نشاط شرکت کنند.

کد مطلب 2770287

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها