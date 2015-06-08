نفرات برتر جشنواره استانی حضرت علی اکبر(ع) معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم چهارمین دوره جشنواره استانی حضرت علی اکبر(ع) که یکشنبه شب با حضور حجت الاسلام عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، صادق خرازی نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد، مدیران کل آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، کانون فکری پرورشی کودکان و نوجوانان و مسئولان و علاقمندان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد نفرات برتر جشنواره معرفی شدند.

در این دوره از جشنواره حضرت علی اکبر(ع) از ۲۳ جوان برتر استان در ۲۳ گروه با اهدای تندیس و هدیه تقدیر شد.

برگزیدگان این جشنواره به این شرح معرفی شدند: احمد یوسفی، معلم جوان، معرفی شده از آموزش و پرورش استان قزوین، آسیه فتحی، کشاورز جوان، معرفی شده از جهاد کشاورزی، سروش هندوپور، جوان برتر در زمینه تئاتر، موسیقی و نقاشی معرفی شده از بهزیستی قزوین، حمیده علمی زاده، دانشجوی جوان، معرفی شده از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، امیرحسام افتی، مخترع جوان معرفی شده از بنیاد ملی نخبگان، امیرحسین زاد، در بخش علم و فناوری معرفی شده از بنیاد ملی نخبگان، امیدخوبان، در بخش هنرهای نمایشی، معرفی شده از اداره کل ارشاد، جمال بابایی، هنرهای تجمسی که از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده است.

همچنین مهدی مرادپور در رشته عکس، معرفی شده از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، امیر ارباب ورزشکار برتر معرفی شده از سوی اداره کل ورزش و جوانان، فاطمه اعتدالی، سفیر فرهنگی ورزشی جوان معرفی شده از اداره کل ورزش و جوانان، زهرا عبداللهی در بخش جوان و ادبیات معرفی شده از حوزه هنری، حسین عابد کلیشمی، در رشته جوان و صیانت از محیط زیست و معرفی شده از سوی اداره کل محیط زیست، ابراهیم افشار، طلبه برتر، معرفی شده از سوی حوزه علمیه قزوین، مهدی افضلی، سرباز، معرفی شده از لشگر ۱۶ زرهی قزوین و امیر غفوری، امدادگر که از سوی هلال احمر استان قزوین معرفی شده است.

در این جشنواره سید محمد حسن بابایی، در رشته جوان و قرآن، معرفی شده از اداره کل تبلیغات اسلامی، بتول صحرا کاران، در بخش جوان و مشارکت های اجتماعی از اداره کل ورزش و جوانان، حسن تاچه بندها، سرباز، معرفی شده از سپاه صاحب الامر، محمد علی ذاکر هرندی، دانشجو، معرفی شده از دانشگاه آزاد قزوین و مهسا قربانی جوان و موسیقی، معرفی شده از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین از دیگر افراد برتر بودند.

همچنین شیما شاهین فر فعال محیط زیست، خبرنگار و روزنامه نگار روزنامه همشهری به عنوان جوان برتر استان قزوین در عرصه رسانه انتخاب شد.

وی فارغ التحصیل رشته بیولوژی از روزنامه نگاران جوان و مستعد استان است که پیش تر در خبرگزاری های مهر و ایسنا نیز فعالیت داشته و کسب رتبه های برتر در دو دوره جشنواره های فصلی مطبوعات در استان قزوین و سایر جشنواره های مطبوعاتی و فرهنگی از دیگر موفقیت های جوان برتر عرصه رسانه استان قزوین است.