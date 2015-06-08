به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت تولید برق ایران از مرز ۷۳ هزار مگاوات عبور کرده است اما با وجود این ظرفیت سازی برای تولید برق، در آستانه فصل تابستان زنگ خطر جدی خاموشی ها در استان های مختلف کشور به صدا درآمده است.

برای پیک مصرف برق تابستان سال جاری کسر حدود سه هزار مگاواتی تولید برق مسجل شده است و با کاهش ذخیره آب در نیروگاه های برقآبی قطعا تراز تولید و مصرف برق کشور منفی تر از تابستان سال قبل خواهد بود، با این وجود جهش بهاری مصرف برق مدیران وزارت نیرو در آستانه تابستان را شوکه کرده است.

از سوی دگر پیک مصرف برق درحالي هفته جاری از رقم ۴۶ هزار مگاوات گذشت كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش قابل توجه‌ای همراه بوده است.

براساس بررسي‌هاي انجام گرفته در توانیر درحالي كه ميزان مصرف در پيك در مدت مشابه خرداد ماه سال گذشته تنها ۳۴۹۵۸ مگاوات بوده است، اين رقم در سال جاري به ۴۶۵۵۶ مگاوات رسيده است كه افزايش بي سابقه ۱۱۵۹۸ مگاواتي را نسبت به سال گذشته نشان مي دهد.

تحليل اين ارقام نشان مي دهد كه در لحظه پيك چند روز اخر (ساعت ۱۴و۴۴ دقيقه)، صنايع تنها ۳ هزار و ۷۲۶ مگاوات مصرف داشته اند و ساير بخش هاي مصرفي، سهم بسيار بيشتري را در وقوع پيك ديروز به خود اختصاص داده اند.

از سوی دیگر با توجه به وقوع پيك مصرف در ساعت هاي بعد از ظهر، مصرف برق مشتركان خانگي، عمومي، تجاري و ساير مصارف بيشترين تاثير را در ثبت ارقام بالا براي پيك مصرف دارند.

تجزیه و تحلیل آماری ميزان مصرف صنايع در روزهاي پيك نشان مي دهد كه اين بخش در ساعت هاي مياني روز و لحظات وقوع پيك، همواره حدود ۴هزار مگاوات مصرف داشته است و سهم كمتري را در ثبت ارقام بالاي مصرف در ساعت هاي پيك از آن خود مي كند.

اين درحالي است كه در ساعت هاي پيك كه چندسالي است به ۱۱صبح تا ۴ بعد از ظهر منتقل شده است، بخش هاي عمومي، تجاري و كشاورزي اوج فعاليت خود را مي گذارنند و بخش خانگي نيز همواره با يك نوسان اندك، مصرف ثابتي را از آن خود مي كند.

در همین حال پيش بيني‌ها براي پيك امسال حكايت از افزايش شديد مصرف دارد به طوري‌كه اگر سال گذشته پيك مصرف حدود ۴۸ هزار و۶۰۰ بود، امسال اما آمارها و برآوردها حکایت از احتمال رسيدن اين رقم به بيش از ۵۱ هزار مگاوات دارد.

بازار صدور قبوض نجومی برق داغ شد

به گزارش مهر، به اعتقاد کارشناسان سازمان هواشناسی هنوز جبهه های گرما و سوزان تابستانی وارد کشور نشده است اما افزایش تدریجی دمای هوا پیک مصرف برق را در طول چند روز گذشته تاکنون با جهش قابل توجه مصرف روبرو کرده است.

با این وجود مدیران و مسئولان صنعت برق ایران در حالی خود را برای ۲۰ روز پر مصرف برق تابستان آماده می کردند که با ورود به نیمه دوم خرداد به نظر می رسد مشترکان خانگی امسال قصد دارند رکوردهای مصرف برق را با وجود افزایش قیمت این حامل انرژی ارتقا دهند.

محمد هاشمی مدیرعامل شرکت توزیع تهران بزرگ با بیان اینکه اوج مصرف در تابستان گذشته در حوزه توزیع برق تهران بزرگ به ۴۰۵۰ مگاوات رسید، درباره مهمترین راهکار مدیریت مصرف برق در پایتخت‌ می گوید: حدود ۲۰ روز از فصل گرما لازم است روزانه ۶ ساعت مردم مصرف خود را به حداقل برسانند و از مصارف غیرضروری خودداری کنند.

در همین حال توانیر قصد دارد در تابستان سال جاری برای مدیریت بیشتر مصرف برق بیش از گذشته از ابزارهای قیمتی استفاده کند به طوری که هم اکنون سناریوی تعرفه های تابستانی روی میز صنعت برق قرار گرفته است.

آرش کردی مدیرعامل توانیر با اشاره به پیش بینی رشد ۶ درصدی مصرف برق برای تابستان سال جاری، خطاب به مشترکان پر مصرف خانگی در فصل تابستان تاکید می کند: با توجه به پيك مصرف برق در فصل تابستان براي آن دسته از مشتركان پر مصرف برق تعرفه هاي سه گانه اعمال خواهد شد.

بر این اساس پیش بینی می شود با توجه به افزایش ۱۷ درصد قیمت برق برای تابستان سال جاری، افزایش مصرف این حامل انرژی در ساعات پیک بین ساعت ۱۱ تا ۱۶ بعد از ظهر و ۱۷ تا ۲۱ شب ضمن افزایش قابل توجه بار مالی صورت حساب، بازار صدور قبوض نجومی برق در فصل تابستان را حسابی داغ کند.