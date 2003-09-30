توسعه صنعتي ضرورتي اجتناب ناپذير براي توسعه اقتصادي كشور است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزير صنايع و معادن در مراسم گردهمايي روساي سازمان صنايع و معادن استانها و مديران شهركهاي صنعتي با بيان اين مطلب گفت: در راستاي توسعه صنعت كشور بايد با دو برنامه كوتاه مدت و بلند مدت حركت كرد.

اسحاق جهانگيري افزود: استراتژي صنعتي يك شاخص جدي و برنامه اصولي بلند مدت و نوسازي صنايع برنامه كوتاه مدت وزارت صنايع و معادن بوده است.

وي تصريح كرد: اجراي دو برنامه استراتژِي صنعتي و نوسازي صنايع با اينكه دو برنامه جدا ازهم محسوب مي شوند اما به صورت دو مجموعه هماهنگ با يكديگر حركت مي كنند.

به گفته وي، استراتژي صنعتي ونوسازي صنايع بايد در راستاي ايجاد صنعت رقابتي گام بردارند ولازمه اين كار افزايش بهره وري و نيروي انساني، رعايت اصول بنگاه داري و جايگاه مناسب تحقيق و توسعه در كشور است.

جهانگيري با اشاره به تلاش وزارت صنايع و معادن در ايجاد واحدهاي صنعتي در داخل شهركهاي صنعتي افزود: استقرار بخش خصوصي در اين شهركها تاكنون بسيار مطلوب بوده و سيستم انگيزشي وزارتخانه در اين راستا، تشويق واحد ها توسط اعطاي امتيازات براي كوتاه تر كردن زمان راه اندازي طرحها بوده است.

وي تصريح كرد: براي حل مشكل اشتغال در كشور بايد به توسعه صنايع كوچك پرداخت و اين صنايع براي رشد نياز به حمايتهاي دولت از نظر تحقيق و توسعه و آموزش نيروي انساني دارند.

به گفته وي، طرح ايجاد تعادل منطقه اي يكي ديگر از برنامه هاي وزارت صنايع و معادن براي ارتقاي بخش صنعت در هشت استان كشور است كه بايد به صورت جدي دنبال شود.