کمیته اشتغال برای ایجاد فرهنگ درست اشتغال جوانان باید فعالیت کند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری شامگاه یکشنبه در پانزدهمین ستاد ساماندهی اوقات فراغت جوانان افزود: ستاد ساماندهی اوقات فراغت جوانان از طریق اداره کل ورزش و جوانان ایجاد شود تا برنامه های مختلف در این زمینه با همکاری دستگاه ها برگزار کند.

وی با اشاره به اینکه ادغام امور جوانان با ورزش دارای نکات مثبتی از جمله گروه هدف مشترک داشت اظهار داشت: این ادغام در پرداخت به دیگر مسائل جوانان خالی از اشکال نبوده و نقدهایی بر آن وارد است و متولیان این تصمیم نیز از تداوم این کار دفاع نمی کنند.

انصاری یادآور شد: مسائل جوانان فرابخشی است و جمع کردن مسائل جوانان در وزارتخانه ورزش رسیدگی به این موضوع را در دیگر دستگاه ها کمرنگ کرد.

وی اظهار داشت: با ادغام امور جوانان در اداره ورزش و جوانان دستگاه ها انتظار دارند رسیدگی به امور جوانان در این اداره کل صورت بگیرد.

استاندار زنجان با بیان اینکه رسیدگی به امور بانوان نیز فرابخشی است تصریح کرد: باید در تمام بخش ها و دستگاه ها به این موضوع رسیدگی شود.

انصاری افزود: برای جلوگیری از خمودگی، رکود و رخوت در جوانان باید برای آنها فعالیت های فوق برنامه پیش بینی شود.

وی ادامه داد: دستگاه های عضو در ستاد ساماندهی جوانان در گزارشات خود باید برنامه هایی که به صورت اختصاصی برای جوانان ایجاد کرده اند را ارائه دهند.