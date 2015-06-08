حجت‌الاسلام محمود ملکدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح آموزش کاربردی دانش آموختگان به شورای مرکز آموزش‌های مهارتی و مدیریتی ارسال شده و اکنون در حال اجراست.

وی با اشاره به آماده کردن ۱۰ عنوان و سرفصل این طرح آموزشی، گفت: دانش آموختگان حوزوی که به فعالیت در نهادها و سازمان‌های اجرایی علاقه مند هستند، در قالب این طرح، آموزش می بینند.

معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه‌های علمیه آموزش طلاب شاغل در نهادهای اجرایی را یکی دیگر از برنامه‌های این طرح عنوان کرد و افزود: ممکن است طلابی که در نهادهای اجرایی شاغل هستند نیاز به آموزش‌های مهارتی و مدیریت داشته باشند، بنابراین ما آمادگی داریم این دوره‌های آموزشی را با مشارکت نهادهای اجرایی برگزار کنیم.

طرحی که حجت‌الاسلام ملکدار از آن سخن می‌گوید پیش از این در قالب شرح وظایف مرکز آموزش‌های کاربردی دانش‌آموختگان (ویژه سازمان‌ها و نهادهای اجرایی) در جلسه شورای معاونان حوزه‌های علمیه به تصویب رسیده و آیت‌الله حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه کشور آیین‌نامه آن را برای اطلاع و اجرا، ابلاغ کرد.

طراحی و پیشنهاد نظام جامع آموزش‌های کاربردی دانش آموختگان، نیازسنجی و تعیین خلاءهای مهارتی و کاربردی دانش آموختگان، تهیه و تدوین برنامه آموزش‌های کاربردی و مهارتی و توانمندی دانش آموختگان حوزه بر اساس نیازسنجی، برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی در چارچوب برنامه آموزشی به صورت حضوری و غیرحضوری، ایجاد ارتباط و تعامل با سایر معاونت‌ها برای ایجاد هماهنگی در اجرا و استفاده از ظرفیت‌های آنها در راستای تحقق اهداف، استفاده از شبکه‌های اطلاع رسانی و پایگاه‌های اینترنتی موجود برای ارائه برنامه‌های آموزشی و مهارتی و... بخشی از این شرح وظایف است.