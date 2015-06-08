استاندار خراسان رضوی خواستار توجه جدی به حل مشکلات عشایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان عصر یکشنبه با حضور رئیس سازمان امور عشایرایران ضمن بازدید از منطقه یورت قلی در ارتفاعات هزار مسجد خواستار توجه جدی در خصوص احداث راه های ارتباطی و همچنین خرید محصولات عشایری منطقه شد.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی دارای پنج منطقه عشایری است اظهار کرد: عشایر ذخائر کشور محسوب شده و در تمامی عرصه های مختلف انقلاب، در کنار سایر مردم پاسداری از مرزهای سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشتند.

وی با تاکید بر ایجاد راه های ارتباطی اظهار کرد: در این راستا می توان بخشی از اعتبارات ساماندهی راه های روستایی را به راه های عشایری اختصاص داد.

وی همچنین در خصوص تامین علوفه و آب شرب مورد نیاز عشایر نیز گفت: سال گذشته از محل اعتبارات مدیریت بحران استان دو میلیارد تومان اعتبار به این موضوع اختصاص یافت و در سال جدید نیز در صورت نیاز، امکان مساعدت وجود دارد.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: ساماندهی مراتع، جلوگیری از چرای بی رویه دام در مراتع و قانونمند کردن حمل سلاح با همکاری بسیج عشایر، از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ درصد دام استان در اختیار عشایر قرار دارد ادامه داد: به منظور حمایت از عشایر باید نسبت به پرواربندی و پرورش اصولی دام و همچنین خرید گوشت از عشایر اقدام شود.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات عشایر در حوزه ی راه های دسترسی و معابر اصلی، با محوریت اداره کل راه و شهرسازی استان و مساعدت سازمان دهیاری ها وشهرداری ها پیگیری خواهد شد افزود: دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مکلف هستند تا نسبت به پیگیری مشکلات عشایر اقدام کنند.

وی همچنین بر سواد آموزی و ضرورت آن در میان عشایر تاکید کرد و گفت: با جمیع مدارس عشایری، استفاده از فناوری های نوین و تحصیل مجازی و از راه دور، می توان به این مهم دست یافت.

