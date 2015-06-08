۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۴۲

کارخانه محصولات سلولزی در رفسنجان افتتاح شد

رفسنجان - کارخانه تولیدی سیمرغ شانه رفسنجان با اعتبار ۷۵۰ میلیون تومان و تولید روزانه ۴۵ هزار عدد انواع محصولات سلولزی در شهرک صنعتی رفسنجان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت‌مدیره کارخانه محصولات سلولزی رفسنجان یکشنبه شب در حاشیه آغاز بکار این کارخانه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روزانه پنج تن کاغذ باطله در این کارخانه بازیافت شده و ۴۵ هزار عدد انواع محصولات سلولزی تولید می‌شود.

مهدی ملایی این کارخانه را در جنوب‌شرق کشور منحصر به‌فرد دانست و گفت: مواد اولیه کارخانه از داخل شهرستان تهیه و محصولات این کارخانه به استان‌های جنوبشرق کشور صادر می‌شود.

وی افزود: این کارخانه در زمینی به مساحت دو هزار و ۱۰۰ متر و با ۶۵۰ متر مربع فضای تولید ایجاد شده است.

ملایی میزان اشتغالزایی در فاز نخست کارخانه را ۲۵ نفر اعلام کرد که با راه‌اندازی خط جدید همین تعداد نیرو نیاز است و جذب خواهد شد.

فرماندار رفسنجان نیز در این مراسم گفت: این کارخانه دومین کارخانه تولید محصولات سلولزی در جنوبشرق است که با ظرفیت ۱۰۰ درصدی به تولید محصولات می پردازد.

حمید ملانوری افزود: برای تهیه مواد اولیه این کارخانه باید کاغذهای باطله را تحویل بگیرند و در این زمینه تشویقی هم برای شهروندان در نظر گرفته شود تا نسبت به تفکیک زباله از مبدا اقدام کنند.

وی بر لزوم فرهنگ سازی بر تفکیک زباله از مبدا تاکید کرد و با بیان اینکه تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته است، ابراز کرد: با قرار دادن سطل‌های ویژه کاغذ باطله در ادارات کمک خوبی برای این کار می‌شود و از هدر رفت آنها جلوگیری می شود.

ملانوری همچنین وعده داد: مشکلات این کارخانه برای توسعه آن را در ستاد مثلث توسعه شهرستان پیگیری و مطرح می‌کنیم تا مشکلات در این زمینه رفع شود.

فرماندار رفسنجان با اظهار اینکه برای خروج از تک‌محصولی بودن، راهی جز توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نداریم افزود: توسعه صنعت جزء اولویت‌های شهرستان رفسنجان است و تا حد امکان موانع مسیر سرمایه‌گذاری را رفع می‌کنیم تا سرمایه‌گذار دلسرد نشود.

    بهاره نصراللهی ۱۰:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
      سلام اگه امکانش هست شماره تماس کارخونه رو درج کنید

