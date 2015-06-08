بی اعتمادی یهودیان به وعده های اوباما در خصوص مذاکرات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «جیکوب جی .لو» وزیر خزانه داری آمریکا در حالی که با فریاد تمسخر و اعتراض برخی از طرفداران افراطی اسرائیل روبرو شد، به حمایت از تلاش کاخ سفید برای حصول توافق هسته ای با ایران پرداخت و مدعی شد: چنانچه تهران از عمل به مفاد توافق احتمالی شانه خالی کند تحریم های اقتصادی مجددا اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: مکانیزم بازگشت تحریم ها به منزله اهرم فشار آمریکاست تا از متعهد ماندن ایران به تعهداتش اطمینان حاصل کند.

جالب آنکه جی .لو به عنوان نخستین یهودی ارتدکسی که عهده دار مقام وزارت خزانه داری آمریکا شده است در حین تکرار وعده های کاخ سفید از سوی برخی از حضار هو شد به ویژه وقتی وی گفت: هیچ دولتی به اندازه دولت «باراک اوباما» به فکر امنیت اسرائیل نبوده است.

از سویی در میان جمع برخی از حضار هم بودند که با شنیدن بخش هایی از سخنان جی. لو شروع به تشویق وی کردند به ویژه وقتی که او شروع به ذکر مورد به مورد حمایت های آمریکا از رژیم صهیونیستی کرد و به کمک نظامی ۲۰ میلیارد دلاری واشنگتن اشاره کرد.

وی در ادامه سخنانش با تکرار ادعاهای پیشین کاخ سفید که همگی درجهت جلب حمایت یهودیان و دیگر گروه های مخالف است، گفت: اشتباه نکنید. ما با این فرض پیش نمی رویم که ایران به وعده خود عمل می کند. این توافق تنها زمانی نهایی می شود که بازرسی ها و راستی آزمایی های لازم انجام شده باشد.

به هر حال، هو کردنها و در عین حال تشویق های همزمان حاضرین در این نشست مطبوعاتی که از سوی روزنامه «جروزالم پست» تشکیل شده بود حاکی از دو دستگی عمیق بین حامیان آمریکایی رژیم صهیونیستی در خصوص ماهیت تلاش های اوباما برای حصول توافق هسته ای ایران است و می تواند نشانه ای از بدبینی نسبت به وعده های اوباما باشد.