آیین نامه ساماندهی عشایر مورد بی توجهی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی عصر یکشنبه در بازدید از منطقه عشایری یورت قلی در ارتفاعات هزار مسجد استان خراسان رضوی بیان کرد: کتاب آیین نامه ی ساماندهی عشایر مصوب سال ۱۳۸۳ شامل ۱۷ ماده است که برای نخستین بار در استان سیستان و بلوچستان به صورت پایلوت اجرایی شده اما متاسفانه توجه چندانی به آن نشده و امیدواریم که بتوانیم در خراسان رضوی به عنوان دومین استان آن را به مرحله اجرا در آوریم.

وی افزود: با توجه به ظرفیت های موجود، انتظار می رود خراسان رضوی به عنوان دومین استان نسبت به اجرایی شدن این آیین نامه اقدام کند.

وی با بیان اینکه برای تدوین این آیین نامه سال ها تلاش شده است ادامه داد: متاسفانه تاکنون بیش از ۱۰ درصد از ظرفیت این آیین نامه نیز مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

وی با تاکید بر اینکه با اجرایی شدن این آیین نامه بیش از ۸۰ درصد مشکلات عشایر حل خواهد شد ادامه داد: این آیین نامه به صورت پایلوت در سیستان و بلوچستان به مرحله اجرا در آمده که امیدواریم خراسان رضوی دومین استان اجرا کننده این آیین نامه باشد.

قندالی با اشاره به توجه و پیگیری دولت در راستای حل مشکلات و نیاز های عشایر بیان کرد: شورای عالی عشایر کشور بهمن ماه سال گذشته به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری تشکیل شد که تاثیر بسزایی تصمیمات اتخاذ شده برای حل مشکلات عشایر داشت.

قندالی افزود: از جمله مصوبات این جلسه آسیب شناسی برنامه های قبلی و مشخص شدن جایگاه عشایر بود که در همین راستا کارگروه ساماندهی عشایر با حضور ۲۱ دستگاه فعال شد.

وی گفت: متناسب با تشکیل این کارگروه ها نسبت به برگزاری شوراهای عشایری در حوزه استان ها و شهرستان ها اقدام و این شوراها می بایست دو بار در طول سال برای حل مشکلات عشایر جلسه برگزار کنند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های بالقوه عشایر در تولید گوشت قرمز و همچنین طرح های حمایتی دولت بیان کرد: امسال با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی یک میلیون و ۵۰۰ هزار راس دام عشایر کشور زیرپوشش طرح پرواربندی قرار می گیرند.

قندالی افزود: با اجرای طرح پرواربندی بهره وری افزایش قابل توجهی یافته و فشار دام بر مراتع نیز کاهش می یابد ضمن آنکه دام های پیر و خارج از فایده هم از گله ها خارج می شوند.

وی با اشاره به ظرفیت های بسیار و قابل توجه مراتع گفت: امروز عشایر ما فقط از ظرفیت این بخش برای چرای دام بهره می گیرند در حالی که گیاهان دارویی ارزشمند و معادن غنی در بسیاری از این مراتع از جمله ظرفیت هایی است که غیر عشایر از آنها بهره مند می شوند.

قندالی گفت: با وجود ۲۰۰ هزار خانوار عشایری کشور اگر نیمی از آن به این عرصه وارد شود ظرفیت قابل توجهی ایجاد خواهد شد.





