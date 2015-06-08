علی امامی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت انواع میوه در میدان مرکزی میوه و تره بار حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است، اظهارداشت: مغازه داران طبق قانون میوه هایی را که با نرخ مصوب از میدان مرکزی میوه و تره بار خریداری می کنند باید ۳۵ درصد گرانتر به مشتری بفروشند، این در حالی است که آنان محصولات را ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد گرانتر از قیمتی که می خرند، به مشتری عرضه می کنند.

وی با انتقاد از چند برابر شدن قیمت ها در مغازه های میوه فروشی، افزود: گوجه فرنگی که از میدان مرکزی به قیمت ۵۰۰ تومان خریداری می شود با قیمتی حدود ۱۸۰۰ تومان به دست مشتری می رسد.

امامی با بیان اینکه عرضه میوه در میدان مرکزی بسیار فراوان شده است، گفت: طی روزهای آینده عرضه فراوانتر و کیفیت میوه ها مرغوب تر خواهد شد، همچنین پیش بینی ما برای روزهای آینده، کاهش دوباره قیمت است.

معاون اتحادیه بارفروشان همچنین با بیان اینکه قیمت انواع سبزی و صیفی جات (به جز هویج فرنگی) بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است، قیمت ها را به شرح زیر اعلام کرد:

زردآلو از ۳۰۰۰ تا ۸۰۰۰، گیلاس تکدانه ۹۰۰۰ تومان، گیلاس معمولی از ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، آلبالو از ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، هلو از ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، خیار از ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان، خیار آویز از ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان، بادمجان ۶۰۰ تومان، کدوخورشتی ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان، کرفس ۵۰۰ تا ۶۰۰، لوبیای تازه ۱۲۰۰، نخود درجه یک ۲۰۰۰ تومان، گل کلم ۷۰۰، گوجه فرنگی ۵۰۰ تومان، بلال ۸۰۰ تومان، سیب زمینی ۵۰۰ تومان، پیاز از ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان، هندوانه ۱۰۰۰ تومان، ملون ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰، دستنبو ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰، موز ۲۸۰۰ تومان، انگور یاقوتی ۵۰۰۰ تومان، کلم سفید ۴۰۰ تومان، کلم قرمز ۶۰۰ تومان، هویج فرنگی از ۱۷۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان.