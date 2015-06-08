مرمت و ساماندهی خانه «میرزا احمد دهقان» در مروست آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، حمید مشتاقیان اظهار داشت: خانه میرزا احمد دهقان بر اساس الگوی ساخت حیاط مرکزی احداث شده و در بافت تاریخی مروست قرار دارد و متعلق به دوره صفویه تا قاجاریه است.

وی عنوان کرد: این خانه دارای فضاهایی اعم از هشتی ورودی، تالار، اتاق بادگیر، حیاط، زیرزمین، مطبخ و ... است.

مشتاقیان خاطرنشان کرد: مرمت این بنا از محل اعتبارات سال ۹۳ تامین شده و عملیات مرمت و بازسازی آن تا اواخر خرداد ماه به پایان می رسد.

وی یادآور شد: میزان اعتبار تخصیص داده شده به این پروژه ۱۵۰ میلیون ریال است و نحوه اجرای آن به صورت امانی است و عملیات مرمت شامل کف سازی، کاهگل بام، مرمت ازاره، اجرای قرنیز، اندود کاهگل بدنه و ... است.

مشتاقیان عنوان کرد: این بنای ارزشمند در سال ۱۳۸۶ با شماره ثبتی ۲۲۷۵۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.