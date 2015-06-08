جزئیات دیدار جواد لاریجانی با هیات پارلمانی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اعلام کرد: در این دیدار دکتر محمدجواد لاریجانی با اشاره به مواردی که سخنگوی هیأت پارلمانی اتحادیه اروپا درباره چند پرونده حقوق بشری و بالا بودن نرخ اعدام در ایران مطرح کرده بود گفت: حساسیت اروپایی ها در خصوص بالا بودن نرخ اعدام در ایران و یا درباره چند پرونده خاص، اگرچه قابل احترام، اما بسیار تناقض آمیز و بحث برانگیز است.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در تشریح این تناقض گفت: اروپایی ها بهتر از هرکس دیگری می دانند که دلیل اصلی بالابودن نرخ اعدام در کشور ما به خاطر مبارزه بی امان جمهوری اسلامی ایران با قاچاق مواد مخدری است که مقصد اصلی آن پایتخت های کشورهای اتحادیه اروپا است.

لاریجانی گفت: ما با قاچاقچیانی که زندگی انسانها را هدف گرفته اند مبارزه می کنیم و اعدام این افراد حساسیت اروپایی ها را بر می انگیزد اما اروپایی ها که به اجرای قوانین کشورما در خصوص مبارزه با مواد مخدر حساس و گلایه مند هستند، نسبت به کشتار انسان های بیگناه که توسط متحدان منطقه ای آنها صورت می گیرد اهمیتی نمی دهند و ما هیچگاه چنین حساسیت هایی را در این زمینه از آنها ندیده ایم.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان گفت: لذا باید به ما حق داده شود که نسبت به ادعاهای مطرح شده از سوی غرب درخصوص حقوق بشر و حساسیت آنها نسبت به کرامت انسان، مشکوک باشیم و به آن ایمان نداشته باشیم چرا که برخی کشورهای اروپایی برای یک پرونده و یا یک شخص کمپین راه می اندازند و از او ولو اینکه طبق قوانین مصوب کشور ما مجرم تشخیص داده شده، حمایت می کنند اما مثلا دربرابر هزاران نفری که توسط رژیم صهیونیستی در غزه کشته می شوند سکوت می کنند و دم بر نمی آورند.

دکتر لاریجانی با اشاره به حوادث منطقه گفت: همین رژیم سعودی که از متحدین اصلی غرب در منطقه به شمار می رود، عامل اصلی خسارات جبران ناپذیر بشری در این منطقه است. از سوریه تا عراق و لیبی و یمن دست آنها به خون هزاران مسلمان آغشته است ولی هیچ یک از حساسیت های کشورهای اروپایی در این خصوص دیده نمی شود. عربستان چندین ماه است مردم بیگناه یمن را بمباران می کند و می کشد اما کشورهای اروپایی هیچ حساسیتی نسبت به این مسئله نشان نمی دهند.

دبیر ستاد حقوق بشر با بسط این بحث به مسائل مرتبط با مبارزه با تروریسم گفت: ایران نه تنها در خط اول مبارزه با مواد مخدر در جهان است بلکه در خط اول مبارزه با تروریسم نیز هست ولی متاسفانه کشورهای غربی به جای اینکه در این راه به کمک ایران بیایند و ایران را تشویق و دلگرم کنند، لب به شماتت می گشایند و بعضا در این راه اخلال می کنند.

لاریجانی با اشاره به جریان های تروریستی گفت : متاسفانه ادعاهای حقوق بشری غربی ها و کشورهای اروپایی در خصوص مبارزه با تروریسم هم با استانداردهای دوگانه همراه است. از طرفی اروپا و غرب خود را داعیه دار حقوق بشر و مبارزه با تروریسم معرفی می کنند اما در عمل خطرناک ترین و خونریزترین تروریست های دنیا در پایتخت های اروپایی به راحتی رفت و آمد می کنند حال آنکه اسناد و مدارک مرتبط با ترور بیش از ۲۰ هزار انسان بیگناه توسط این گروهک تروریستی که در اروپا منزل کرده است موجود است.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به یک گروهک تروریستی دیگر که در اروپا فعال است گفت: چگونه است که اروپا دم از مبارزه با تروریسم می زند اما روابط خوبی با یک گروهک تروریستی ایرانی دارد که دست کم مسئول ده ها عملیات تروریستی در غرب کشور ما بوده است و اعضای آن به راحتی در آلمان یا سایر کشورهای اروپایی جولان می دهند ، تلویزیون دارند و پول جمع می کنند و از طریق رسانه هایی که در اختیار دارند نحوه درست کرن بمب را یاد مخاطبان خود می دهند. آیا در قوانین شما تحریک برای خشونت جرم نیست؟ آیا آموزش ساختن بمب و تشویق به بمب گذاری در یک کشور،تحریک برای خشونت نیست.

محمدجواد لاریجانی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از نمایندگان هیأت پارلمانی اروپا که پرسیده بود آیا در ایران اینگونه است که هرکس با غرب ارتباط بگیرد به عنوان جاسوس تحت تعقیب قرار می گیرد و با او برخورد قضایی می شود، گفت: طبیعتا جاسوسی جرمی کاملا مشخص و تعریف شده است و برای اثبات اینکه فردی جاسوس است یا نه راه ها و شرایط خاصی وجود دارد. ارتباط با طرف های خارج از کشور از جمله غربی ها می تواند بستر جاسوسی باشد اما الزاما چنین نیست. با این همه تشکیلات امنیتی ما روی ارتباطاتی که سرویس های جاسوسی و امنیتی بیگانه و خصوصا کشورهای غربی با شهروندان ما می گیرند بسیار حساس هستند، همانگونه که در همه جای دنیا نیز اینگونه است.

دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید براینکه جمهوری اسلامی ایران یک تجربه بزرگ تاریخی از نظر تشکیل یک نظام سیاسی مدنی بر پایه عقلانیت اسلامی است گفت: در کل منطقه هیچ کشوری مانند ایران سیستم های دموکراتیک کارآمد ندارد که اینگونه افراد با رأی مردم به قدرت برسندو با رأی مردم نیز از قدرت پایین بیایند. ما ضمن اینکه به تجربه غرب در ایجاد یک نظام سیاسی بر اساس عقلانیت لیبرال ـ سکولار احترام می گذاریم به همان میزان انتظار داریم غرب هم به این تجربه ما که یک نظام مدنی سیاسی را بر پایه عقلانیت اسلامی ایجاد کرده است احترام بگذارد.

لاریجانی افزود: ما معتقدیم که تجربه سکولار لیبرال غرب تنها تجربه معقول برای شیوه زندگی نیست و انتظار داریم غرب هم به تجربه ما احترام بگذارد و دستاوردهای ۳۵ سال گذشته انقلاب اسلامی و این تجربه نوین را مرور کرده و آنها را نادیده نگیرد.

دبیر ستاد حقوق بشر با استقبال از اظهار علاقه طرف اروپایی برای گسترش روابط حقوق بشری با کشورمان گفت: ما همواره از گسترش گفتگوها و همکاری های دوجانبه حقوق بشری با همه کشورها از جمله اتحادیه اروپا استقبال کرده ایم. پیش از این نیز تعاملاتی با اتحادیه اروپا داشتیم و اساسش این بود که به جای صحبت کردن علیه یکدیگر در محافل بین المللی و صدور قطعنامه های مختلف، پشت میز بنشینیم و با یکدیگر گفتگو کنیم اما متاسفانه این دوران کوتاه بودو اروپایی ها بار دیگر به رویه صدور قطعنامه و سخن پراکنی علیه کشور ما در محافل بین المللی روی آوردند.

لاریجانی در پایان با ابراز امیدواری از اینکه این دیدارها زمینه های لازم برای بازگشت به تعامل و همکاری های سودمند و سازنده برای هر دو طرف را فراهم آورد گفت: اظهار علاقه برای گسترش تعاملات امیدوار کننده است چرا که ما همچنان بر منطق قبلی خود که همان گفتمان است تاکید داریم زیرا حقوق بشر را یک کالای غربی نمی دانیم و معتقد هستیم که مقاصد اصلی حقوق بشری بر مبنای تفکر اسلامی ما قابل عرضه جهانی است .