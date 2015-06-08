۲۰ خرداد آخرین زمان ارسال آثار به مسابقه عکس نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاري بيست و سومين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم ضمن ارج نهادن به تلاش‌هاي شايسته هنرمندان و با هدف توسعه و تعميق فعاليت‌هاي قرآني و ديني و توجه به مفهوم «اخلاق و معنويت» از هنرمندان عكاس دعوت مي‌نمايد براي شركت در مسابقه عكس اين نمايشگاه آثار خود را با توجه به موضوع مسابقه تا پایان وقت اداری بیستم خردادماه به دبيرخانه نمايشگاه ارسال دارند.

حسن غفاری دبیر بخش عکس بيست سومين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه موضوع مسابقه هنرهاي قرآني٬ ميراث معنوي و فرهنگي است عكاسان، محورهاي اخلاق ومعنويت و مفاهيم قرآني را درزندگي روزمره مردم٬ آيين‌ها و مراسم مذهبي مانند اعياد٬ سوگواري‌ها، جشن‌ها و نيايش‌ها و نيز فرهنگ عامه مردم را مدنظر قرار داده و همچنين به فضاها و معماري اسلامي بپردازند به طوري كه در عكس‌هاي آنان صفات قرآني نمود داشته باشد.

افشین شاهرودی از داوران مسابقه درباره نمود آثار قرآنی در عکس اظهار داشت که ملاک و هدف حضور بصری موضوع در عکس نیست و فقط کافیست مفاهیم و فرهنگ از نظر عکاس درک و در عکس نمود پیدا کند. جاسم غصبانپور یکی دیگر از داوران در این باره بیان نمود هر آنچه را که تجلی و نور قرآن در آن دیده شود را می توان عکس قرآنی دانست و از نظر مسعود زنده روح از دیگر داوران این بخش دو نگاه وجود دارد که یکی استفاده از نمادهای قرآنی و دیگر عکسی که تفکر و دیدگاههای عکاس را در آثار قرآنی به نمایش بکشد و از نظر وی دیدگاه دوم جذابتر است و باید عکسها به این سمت و سو سوق پیدا کنند.

غفاری شرایط و مقررات مسابقه را اینگونه بیان کرد: شركت در اين مسابقه براي تمام عكاسان آزاد است. شركت‌كنندگان مي توانند حداكثر پنج عكس به صورت تك عكس به دبيرخانه نمايشگاه ارسال كنند كه تاكنون در نمايشگاه‌هاي دورهاي قرآن كريم عرضه نكرده باشند.عكس به دو گونه عینیت گرا و مستند گرا و بدون دخل و تصرف و یا عکاس مجاز به هرگونه دخل و تصرف و پردازش در عكس می باشد. و نهایتاً به تمامي هنرمنداني كه آثار آنها در نمايشگاه راه پيدا كند گواهي شركت و يك نسخه كتاب نمايشگاه اهدا خواهد شد. شركت‌كنندگان پس از ثبت‌نام در اين سايت فايل آثار خود را، بارگذاري يا به پست الكترونيك artquran۱۱۴@gmail.com ، photographi@artquran.com ارسال نمايند.

در پایان دبیر بخش عکس بیست و سومین نمایشگاه قرآن کریم افزود: ۴۰ عکس از بهترین عکس ها به نمایش گذاشته خواهد شد و به نفرات برتر جوایز نفسی به شرح زیر اهدا خواهد شد. نفر اول ۴ سکه بهار آزادی،نفر دوم ۳ سکه بهار آزادی و نفر سوم دو سکه بهار آزادی.