گلدن استیت یک - کلیولند یک/ لبرون جیمز کار را به تساوی کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های بسکتبال گلدن استیت واریرز و کلیولند کاوالیرز بامداد امروز دوشنبه در حضور ۱۹ هزار و ۵۹۶ تماشاگر سالن «اوراکل آره‌نا» اوکلند دومین بازی فینال این فصل رقابتهای حرفه‌ای NBA را برگزار کردند که این بازی نزدیک را تیم کلیولند در وقت‌های اضافه با حساب ۹۵ بر ۹۳ برنده شد.

دو تیم در پایان چهار کوارتر ۱۲ دقیقه ای این بازی به تساوی در عدد ۸۷ دست یافتند تا کار به وقت اضافه کشیده شود. در پنج دقیقه وقت اضافه این دیدار تیم کلیولند روی شوت دلاودف در آخرین لحظات با حساب ۸ بر ۶ برتری خود را ثبت کرد تا در پایان این بازی ۹۵ بر ۹۳ برنده شود.

لبرون جیمز، فوروارد تیم کلیولند در این مسابقه به تنهایی ۳۹ امتیاز، ۱۶ ریباند و یازده امتیاز ثبت کرد تا در غیاب «کایری اروینگ» و «کوین لاو» دو ستاره نامدار تیم کاوالیرز به تنهایی بار این تیم را بر دوش بکشد. در طرف دیگر، «استفان کوری» بازیکن MVP این فصل NBA نتوانست بیشتر از ۱۹ امتیاز کسب کند.