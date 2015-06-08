دلیل عدم استقبال از موتورسیکلت های برقی در پایتخت

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی در خصوص استقبال سرد موتورسواران از موتورسیکلت های برقی، گفت: قیمت بالای این موتورسیکلت ها و عدم توانایی این موتورها برای حمل بار دلیل اصلی عدم استقبال از این وسیله نقلیه است .

وی ادامه داد: اگر بتوان موتورسیلکت های برقی با توانایی بالا و قیمت ارزان انتخاب کرد به طور حتم مورد استفاده قرار می گیرد. در کنار آن باید سیاست های بازدارنده برای استفاده ازموتورهای بنزینی را هم پیش بینی کنیم .

شاکری با بیان اینکه برای کاهش قیمت موتورهای برقی باید از تولید کنندگان داخلی حمایت بیشتری شود، گفت: فرهنگ سازی برای استفاده از این نوع موتورها راهکار دیگری است برای فراگیری از این موتورها باید بکار گرفته شود. همچنین همه ما سالانه هدایای زیادی به دیگران می دهیم که می توانیم این هدایا در صورتی که کوچک است کارت استفاده از مترو باشد و در غیر این صورت کمک برای خرید موتوربرقی باشد .

به گفته شاکری، هفته گذشته قرارداد پیک بادپا برای استفاده از موتورهای برقی بسته شده است .

وی اضافه کرد: مدیریت شهری برای فاز اول خرید ۴۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی را پیش بینی کرده بود که آمارهای اعلام شده برای ثبت نام در برابر برنامه ریزی ها بسیار اندک است .