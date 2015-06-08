به گزارش خبرنگار مهر، متاسفانه دیگر سفره های زیرزمینی در منطقه بیارجمند، با وجود فرا رسیدن فصل تابستان، از هم اکنون به جوش آمده است تا بخارش توربین زنگ خطر بحران کم آبی را در منطقه جنوب شرقی شهرستان شاهرود، بچرخاند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، مشکل کم آبی، مشکلاتی دیگر از جمله مهاجرت، بیکاری، فقر، معضلات اجتماعی، عدم تامین نیازهای غذایی و مالی، بیماری های ناشی از مصرف آب های غیر بهداشتی و ... را در پی دارد اما بخش عمده ای از رفع این بحران از دستان مسئولان کشوری خارج است.

بیارجمند به گزارش سازمان هواشناسی، روزگاری با میانگین بارندگی بیش از بک هزار و ۱۱۶میلی متری در سال روبرو بوده است اما امروز متاسفانه فرزندان چهار، پنج ساله ای در برخی نقاط بیارجمند زندگی می کنند که تا کنون باران را ندیده و تنها درباره آن شنیده اند.

طبیعت منحصر به فرد و حیات وحش پارک ملی توران در معرض خطر جدی

بخش بیارجمند با وجود بیش از ۴۰روستا، یک هزار و ۶۵۰خانوار، ۲۱شورای اسلامی، ۲۸ دبستان، هفت دبیرستان در مقاطع مختلف و وجود طبیعت منحصر به فردی نظیر پارک ملی توران، از ۱۲سال پیش با مشکل کم آبی و خشکسالی روبرو شده است.

کم آبی که باعث شده است برخی روستاهای منطقه زمان آباد، امروزه با تانکر آبرسانی شوند و بخشی که زمانی به باغ های سرشار از میوه و بادام های تازه معروف بود برای قطره ای آب، لب های خود را تشنه ببیند.

بیارجمند نیز در لغت به دو بخش بئر یا بیار و جمند تقسیم می شوند که به معنای سرزمین چاه ها است اما شاید امروز از باغ های میوه و چاه های پر آب منطقه بیارجمند تنها در کتاب سفرنامه های کهن مطالبی مانده باشد آنجا که حمد الله مستوفی در سفرنامه خویش در اوایل قرن هشتم از آب و هوای معتدل این ناحیه و محصولات باغی آن سخن به میان می آورد و معتقد است چهار اقلیم خراسانات را می توان در بیارجمند یافت.

امکانات از بیارجمند رخت بر بسته است

یکی از شهروندان بیارجمند درباره مشکلات این بخش می گوید: سالهای پیش جمعیت بیارجمند به ۱۰هزار نفر می رسید و از همان موقع همه پتانسیل های لازم برای ارتقا در تقسیمات کشوری را داشت اما مسئولان آنقدر به آن رسیدگی نکردند تا که امروز بسیاری از زیر ساخت ها در این شهر وجود ندارد.

محمد کریمی خاطرنشان می کند: همه مشکلات را نمی توان بر دوش خشکسالی گذاشت چرا که کم آبی قریب به ۱۰سال است که گریبان منطقه را گرفته است اما مشکلات مردم بیارجمند بیش از سه دهه و از زمان بی توجهی مسئولان استانی و شهرستانی قدمت دارد.

وی افزود: مهاجرت بیارجمندی ها به استانهای گلستان و تهران و همچنین شاهرود ریشه در مشکلات متعددی دارد که نبود امکانات، خشکسالی، نبود شغل، کاهش کشاورزی، مشکلات دامداری و ... از جمله مهمترین عوامل آن هستند.

این شهروند بیارجمندی با اشاره به قریه احمد آباد علیا در محور بیارجمند- میامی، ابراز داشت: سه الی چهار دهه پیش در بین راه بیارجمند-میامی قریه ای با درختان فراوان و آب کم نظیر وجود داشت که متاسفانه با کم آبی و بی توجهی مسئولان با خاک یکسان شده است و امروز تنها لکه ای سیاه رنگ از خاک منطقه گواه روزهای خوب احمد آباد علیا دارد.

کریمی ادامه داد: یکی از عوامل عدم وجود امکانات در بیارجمند بعد مسافت است که نمونه آنرا در حسین آباد کالپوش نیز می توان دید اما این موضوع باید برای مسئولان ما نهادینه شود که دوری راه دلیل عدم اشاعه زیرساخت ها و امکانات نیست.

وی افزود: زمانی در بیارجمند و در مدرسه حافظ، چهار کلاس ابتدایی فقط و فقط در مقطع چهارم دبستان وجود داشت و در سایر مقاطع نیز شاهد دو، سه و یا چهار کلاس فقط پسرانه حتی در یک مقطع بودیم اما امروز هر کلاس درسی باید با تلاش فراوان پر شود.

جوانان امروزی مهاجرت را نخستین راه حل برای رفاه بیشتر می دانند

یکی دیگر از اهالی بخش بیارجمند می گوید: متاسفانه زیر ساخت های آموزشی، درمانی، فرهنگی، علمی و ... در این خطه مهیا نیست و از سوی دیگر با نبود شغل مناسب برای جوانان، چاره ای جز مهاجرت باقی نمی ماند.

علی عجمی می گوید: مردم بیارجمند به دو دسته عمده تقسیم می شوند، قدمایی که سختی دامداری، زندگی در شرایط سخت اما با دلی خوش و امکانات مناسب را تجربه کرده اند و جوانان امروزی که طاقت سختی و نبود امکانات را نداشته و مهاجرت را نخستین راه حل برای رفاه بیشتر می دانند.

وی می افزاید: شاید به جوانان نیز بتوان حق داد چرا که امروز نه آب برای کشاورزی است و نه امکانات برای ماندن لیکن مجموع این موارد دست به دست هم می دهد تا جوانان تاب ماندن در بیارجمند را نداشته باشند.

این اهل روستای قلعه بالا، با اشاره به اینکه گردشگری پتانسیل مناسبی برای منطقه است، اظهار دارد: تلاش های فراوانی برای جذب گردشگر در منطقه بیارجمند شده است که مخصوصا این تلاش ها در منطقه قلعه بالا بسیار کارساز بوده اما زیرساخت ها باید بیشتر باشند تا مردم رغبت ماندن پیدا کنند.

عجمی همچنین با تاکید بر اینکه باید فکری به حال بیکاری جوانان کرد می افزاید: مسئولان صحبت های زیبایی درباره استفاده از پتانسیل گردشگری بیارجمند می کنند، اما استفاده از این پتانسیل ها برای جوانانی که آموزش ندیده اند سخت است و در نهایت سود سرازیر شدن گردشگر به جیب تورهای مسافرتی می رود نه مردم محلی.

درآمد جذب گردشگران به جیب تورهای توریستی می رود نه مردم بیارجمند

یکی از اهالی بیارجمند درباره استفاده از پتانسیل گردشگری می گوید: می خواهم از مسئولان خواهش کنم زیر ساخت های لازمه را برای اشاعه فرهنگ گردشگر پذیری در این منطقه را فراهم آورند.

رضا کریمی در این باره می افزاید: منظور از امکانات، وجود مکان اسکان، تامین غذا و خوراک، تورهای ساماندهی شده گردشگری، آموزش اهالی بومی، تربیت راهنماهای محلی، آموزش به مردم برای جذب و اشاعه فرهنگ گردشگر پذیری، تامین امنیت و ... است که متاسفانه با وجود تلاش های فراوان هنوز دراین باره مشکل داریم.

وی ادامه می دهد: باید از تلاش های مسئولان بخش و همچنین میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تشکر کرد که سعی دارند الفبای گردشگر پذیری را به مردم بیارجمند بیاموزند اما به نظر بنده فعلا تا زمان جذب گردشگر مخصوصا خارجی فاصله زیادی داریم.

این شهروند بیارجمندی با اشاره به تورهای گردشگری می گوید: چندی پیش از شیراز برای پارک توران گردشگر جذب شده بود که پول های خرج شده توسط این گردشگران خارجی به جیب تور شیرازی رفت و مردم محلی تنها هزینه دو پرس غذای این گردشگران را دریافت کردند لذا باید خودمان دست به کار شویم.

کریمی اظهار دارد: دیگر مشکل این منطقه بحث آب و در پی آن بیکاری جوانان است امرو تلاش مسئولان در آبرسانی با تانکر به برخی روستاها ستودنی است اما باید منابع موجود مدیریت شوند.

تامین حداقل حقوق شهروندی، وظیفه شرعی و قانونی مسئولان

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر عدالت محوری و نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به توزیع متوازن سرمایه گفت: برخورداری مردم بیارجمند از حداقل حقوق شهروندی، وظیفه ی شرعی و قانونی ماست.

احمد خرم، توسعه نیافتن و محروم ماندن این بخش پس از گذشت این همه سال از انقلاب اسلامی ایران را ناخوشایند دانست و خاطرنشان کرد: دولت بسیار مصمم است تا غبار محرومیت را از این مناطق بزداید.

وی افزود: مردم بیارجمند انسان های شریف، ارزشمند، با اخلاق و قانعی هستند و امیدواریم به زودی شاهد محرومیت زدایی از منطقه و رشد و توسعه آن باشیم.

این مقام مسئول در شهرستان شاهرود بزرگترین تهدید منطقه بیارجمند را کم آبی دانست و گفت: اشتغال نیز به عنوان دومین مشکل این بخش وابستگی شدیدی به منابع آب دارد.

خرم با اشاره به شرایط جغرافیایی منطقه و خشکسالی های پیاپی در سال های اخیر تصریح کرد: می توانیم با طرح هایی در زمینه آبخیزداری، آبخوان داری، استفاده بهینه از منابع آبی موجود و سیستم های آبیاری تحت فشار منابع آب را مدیریت کنیم.

وی افزود: با مدیریت آب می توانیم تا حدود زیادی مشکل اشتغال را برطرف کرده تا شاهد بازگشت جمعیت به این منطقه باشیم.

خرم همچنین روند حل مشکلات کارخانه سیمان بیارجمند را خوب ارزیابی کرد و گفت: بانک های صنعت و معدن و تجارت به عنوان سرمایه گذار وارد کار شده اند و تاکنون بخشی از تسهیلات را پرداخت کرده اند.

خرم خاطرنشان کرد: اگر روند پرداخت اعتبارات سریع تر شده و مبلغ پرداختی نیز قابل توجه باشد، نمود کار را خواهیم دید.

گردشگری، بهترین راه تولید اشتغال پایدار در منطقه بیارجمند

بخشدار بیارجمند نیز در این گفتگو بزرگترین مشکل این بخش را بیکاری و مهاجرت به سمت دیگر مناطق شهرنشین عنوان کرد و گفت: بهترین و کم هزینه ترین راهی که بتوان درامد پایداری در منطقه ایجاد کرد، گردشگری است.

روح الله کریمی با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در غالب گردشگری و طبیعت گردی تصریح کرد: ایجاد خانه های بومی مناسب با امکانات خوب برای اسکان گردشگران، فروش صنایع دستی و محصولات دست بافت و در کنار آن عرضه برخی محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی موجب کسب درامد در این منطقه شده ولی نیازمند کار و توجه ویژه است.

بخشدار بیارجمند ساخت و تکمیل جاده رضا آباد را کمک بزرگی به توسعه گردشگری این خطه دانست و گفت: در صورت انجام آن می توانیم پذیرای گردشگران بیشتری باشیم و مشکلات عبور و مرور آن منطقه نیز رفع می شود.

کریمی خاطر نشان کرد: منطقه رضا آباد دارای رمل های ماسه ای فراوان و طبیعت بکر و زیبایی است و از همه نظر مستعد حضور گردشگران خارجی است.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه کار آسفالت بخشی از فاصله ٣٥ کیلومتری رضا آباد تا احمد آباد انجام شده است افزود: به همت اداره کل راه و ترابری استان سمنان و توجه قابل ستایش مهندس هاشمی فرماندار ویژه شهرستان شاهرود به این منطقه، کار مناقصه ادامه این مسیر انجام شده و در شرف انعقاد قرارداد است.

گزارش مهسا شانیان