ورزشکاران در عرصه جهانی بیان کننده گفتمان ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز فرهاد بشیری در مراسم تجلیل از مسعود عبدالمالکی از قهرمانان جهانی رشته موی تای در پاکدشت با اشاره به پتانسیل و ظرفیت های ورزشی در این شهرستان اظهار داشت: در سطح شهرستان پاکدشت پتانسیل و ظرفیت های فراوانی در رشته های مختلف ورزشی وجود دارد.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه شهرستان پاکدشت در معرفی قهرمانان ورزشی جایگاه خوبی در بین شهرستان های استان تهران دارد چرا که این منطقه سرشار از استعدادهای ورزشی است.

وی ادامه داد: در صورت فراهم شدن امکانات لازم می توان شاهد بروز استعدادهای جدید ورزشی در سطح شهرستان پاکدشت بود که زمینه موفقیت در مسابقات ورزشی را به ارمغان می آورد.

بشیری اضافه کرد: امروز قهرمانان و ورزشکاران برجسته ای از شهرستان پاکدشت در سطح مسابقات ملی و بین المللی فعال هستند که این امر نشان دهنده پتانسیل و استعدادهای این دیار می باشد.

وی ورزشکاران را نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در عرصه های جهانی دانست و گفت: ورزشکاران ایرانی در میادین جهانی تنها برای ورزش و کسب مدال نمی روند بلکه باید رفتار و منش آنان بیان کننده گفتمان دینی و ملی کشور ایران، در دنیا باشد.

این مسئول یادآور شد: امیدواریم با همت والای ورزشکاران شهرستان در رشته های مختلف ورزشی، نام پاکدشت در کشور و میادین برون مرزی به عنوان نامی آشنا و تداعی کننده قهرمانان ورزشی ایران باشد.