۷۴۸ مرکز آموزشی قزوین دارای سند است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان قزوین، سالار قاسمی، تعداد کل املاک تحت پوشش آموزش و پرورش استان را بالغ بر یک هزارو ۶۳۳ فقره اعلام کردو افزود: از تعداد کل املاک بالغ بر ۷۴۸ فقره سند مالکیت برای اماکن آموزش و پرورش گرفته شده است که ۴۶ درصد از کل املاک را شامل می شود.

وی خاطر نشان کرد: البته ۸۸۸ فقره از املاک فاقد سند هستند که از طرق اداره امور حقوقی و املاک آموزش و پرورش استان، موضوع تحت پیگیری و بررسی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به برنامه های آینده برای صدور اسناد مالکیت املاک، تصریح کرد: طبق برنامه زمانبندی شده مقرر شده است تعداد ۴۳۰ فقره از املاک آموزش وپرورش استان سند دار شود، همچنین تفاهم نامه ای با موضوعیت مستند کردن املاک آموزش و پرورش ما بین اداره کل آموزش و پرورش استان و رؤسای نواحی و مناطق تهیه شده است که طی آن نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان مکلف به انجام مفاد آن و مستند کردن اموال غیر منقول ناحیه و منطقه ذیربط خود هستند.

ایشان در ادامه اضافه کرد: فرآیند اخذ اسناد مالکیت املاک با توجه به موانع و مشکلات موجود، زمان بر می باشد، همچنین باید اعتبار لازم برای پرداخت هزینه های مربوط به مستند سازی تخصیص یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در پایان تأکید کرد: تهیه اسناد مالکیت املاک آموزش و پرورش نیازمند همکاری و مساعدت سایر دستگاه ها از قبیل ادارات کل ثبت اسناد و املاک، اوقاف و امور خیریه، شهرداری و ... می باشد. لذا از سایر مسئولین انتظار می رود تا در این خصوص آموزش و پرورش را یاری کنند.