فعالیت های فرهنگی مهمترین محور مبارزه با اعتیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، محمدرضا ابراهیمی صبح دوشنبه در جلسه كمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر افزود: سیستم اعتیاد بسیار هوشمندانه نوجوانان و جوانان ما را هدف قرار داده و مهمترین محور مقابله با این پدیده شوم، فعالیت‌های فرهنگی و پیشگیرانه است.

ابراهیمی یادآور شد: آگاه ‌سازی عموم افراد جامعه بخصوص قشر جوان از مضرات مصرف مواد مخدر می‌تواند گام موثری برای پیشگیری از ابتلای جوانان به مواد مخدر باشد.

وی تصریح كرد: در این راستا اصحاب رسانه و به خصوص خبرنگاران بازوان توانمندی در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و پیشگیری هستند كه با تكیه به آنها می‌توان یك جنبش فراگیر اجتماعی را برای پیشگیری از اعتیاد، زمینه‌سازی كرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ایام سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر، گفت: یكی از جدی ‌ترین آسیب‌های اجتماعی پدیده شوم مواد مخدر و روانگردان‌ها است لذا باید با برنامه‌ ریزی منسجم و با رویكرد اجتماعی كردن مبارزه با مواد مخدر به مقابله با آن بپردازیم.

وی نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به جامعه را بسیار اثرگذار دانست و افزود: امیدوارم با کمک و همراهی اصحاب رسانه بویژه صدا و سیما، روزنامه‌ها، خبرگزاری ‌ها در طول سال و بویژه در ایام سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر بتوانیم در راه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر و نجات گرفتاران در دام اعتیاد گام‌ های اساسی برداریم.

ابراهیمی با یادآوری اینكه پنج تیر روز ملی مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد است، گفت: باید آموزش و اطلاع ‌رسانی صحیح و مبتنی بر اصول علمی برای تمامی اقشار جامعه بویژه نوجوانان و جوانان در دستور كار قرار گرفته و برنامه‌های آموزشی به شكلی منظم همه افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد.