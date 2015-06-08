ساخت ۸ پالایشگاه در پارس جنوبی/ احیای مجدد «سیراف» با رونق صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، بندر تاریخی سیراف زمانی از بندرهای اصلی ایران و خاورمیانه و محل پهلوگیری کشتی‌های بزرگ بوده و بازرگانان سیرافی به دوردست‌های آسیا و آفریقا سفر دریایی می‌کردند.

سیراف در گذشته پررونق‌ترین بندر کشور بود که روابط تجاری زیادی با روم و یونان در اروپا و ماداگاسکار در آفریقا تا کانتون چین در آسیا در دوره‌های ساسانی و اسلامی داشته است.

در گذشته شهرت سیراف به علت تجارت دریایی و تمدن این بندر بوده است ولی امروز عملیات اجرایی طرح فراگیر پالایشی سیراف آغاز می‌شود که بار دیگر نام سیراف را جهانی خواهد کرد ولی این بار سیراف به دلیل توسعه صنعتی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

طرح فراگیر پالایشی سیراف به عنوان طرحی که بخش خصوصی سهم و رنگ بیشتری در اجرا و سرمایه گذاری آن دارد امروز کلنگ زنی می شود.

هشت پالایشگاه میعانات گازی مستقل احداث می‌شود

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزارت نفت تاکید زیادی بر توسعه پارس جنوبی و همچنین اجرای طرح‌های پائین‌دستی صنایع نفت و گاز دارد و در این راستا طرح‌های مهمی اجرا می‌شود.

مهدی یوسفی به اجرای طرح فراگیر پالایشی سیراف اشاره کرد و بیان داشت: در قالب این طرح هشت پالایشگاه میعانات گازی مستقل احداث می‌شود که این طرح‌ها توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

وی ظرفیت کل این طرح را ۴۸۰ هزار بشکه در روز عنوان کرد و ادامه داد: هر یک از این پالایشگاه‌ها دارای ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز هستند که اجرای آنها نقش مهمی در تولید و اقتصاد و صادرات و اشتغال دارد.

یوسفی با اشاره به برخورداری این پالایشگاه‌ها از تاسیسات یوتیلیتی، پشتیبان و واحدهای فرآیندی، بیان داشت: هر یک از این پالایشگاه‌ها در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار اجرا می‌شوند که در مجموع این طرح دارای مساحت ۲۵۰ هکتار است.

طرح پالایشی سیراف آزمونی برای بخش خصوصی

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تلاش وزارت نفت برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های مختلف اشاره کرد و بیان داشت: این طرح در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود.

یوسفی به اهمیت اجرای این طرح‌های پالایشی اشاره کرد و افزود: توسعه صنایع پائین دستی از جمله این تاسیسات نقش بسیار مهمی در تولید ارزش افزوده و ایجاد اشتغال دارد و حاصل آن توسعه اقتصادی خواهد بود.

وی با بیان اینکه فرصت‌های شغلی مناسبی با اجرای این طرح‌ها ایجاد می‌شود، اضافه کرد: جلوگیری از خام فروشی میعانات گازی و ایجاد ارزش افزوده از دیگر مزایای سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح فراگیر پالایشی سیراف است.

قابلیت‌های پارس جنوبی برای توسعه صنایع پائین دستی

نزدیکی به منابع تامین خوراک پارس جنوبی، در اختیار داشتن پایانه صادراتی، دسترسی به آب‌های آزاد خلیج فارس و دریای عمان، ایجاد واحد یوتیلیتی متمرکز و کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری از مهمترین مزیت‌های احداث این واحدهای پالایشگاهی است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه زیرساخت‌های بسیار خوبی برای حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پارس جنوبی فراهم است، ادامه داد: توسعه صنایع پائین دستی را به صورت جدی در دستور کار داریم و از بخش خصوصی در این زمینه استقبال می‌کنیم.

دستیابی به خودکفایی در تولید بنزین

استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای طرح فراگیر پالایشی سیراف اتفاق عظیمی در اقتصاد کشور است که در شهرستان کنگان استان بوشهر اجرا می شود.

مصطفی سالاری اضافه کرد: مجموع سرمایه‌گذاری در این طرح حدود سه میلیارد دلار است که نقش مهمی در تولید فرآورده‌های نفتی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: افزایش ظرفیت تولید انواع فرآورده‌های نفتی به ویژه گاز مایع و گازوئیل از مهمترین اهداف اجرای طرح فراگیر پالایشی سیراف است.

استاندار بوشهر افزود: با وجود اینکه ایران از بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام است، ولی بنزین را وارد می‌کنیم و این مجموعه گامی مهمی در خودکفایی در تولید بنزین و سایر فرآورده‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه این طرح نقش مهمی در تامین خوراک پتروشیمی‌های خواهد داشت، ادامه داد: بهبود وضعیت اشتغال و همچنین تووسعه و رشد اقتصادی و بهبود فرآیند تولید و صادرات از دستاوردهای اجرای این طرح خواهد بود.

جوانان بوشهری در انتظار اشتغال در طرح فراگیر سیراف

ساخت این تاسیسات و توسعه زیرساخت‌ها در این منطقه فرصت‌های اشتغال متعددی را ایجاد خواهد کرد که می‌تواند مشکل بیکاری افراد زیادی را رفع کند و بدیهی است که جوانان جویای کار استان بوشهر بیشترین استحقاق را در این زمینه دارند.

جوانان تحصیل‌کرده بیکار زیادی در استان بوشهر وجود دارد که چشم‌انتظار اجرا و توسعه چنین صنایعی هستند و می‌طلبد که مسئولان توجه ویژه‌ای به نیروهای بومی داشته باشند.