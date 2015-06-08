استقلال به مدت سه سال به عضو هیات مدیره باشگاه اجاره داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام افشارزاده صبح امروز دوشنبه ضمن اعلام این خبر در مورد جزئیات آن گفت: بیست و هفتم اسفندماه سال گذشته قرار داد اولیه برای این اجاره سه ساله با آقای سبک دست امضا شد. در همین رابطه روز یکشنبه نشست دوباره ای با آقای سبک دست و همچنین آقای خادم داشتیم و صحبت های امیدوارکننده ای در این نشست مطرح شد.

وی افزود: قرار بر این است که در همین رابطه نشست جدایی هم با وزیر ورزش داشته باشیم و بعد از آن همکاری را نهایی کنیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مبلغ مورد توافق بین باشگاه استقلال و سبک دست گفت: ۹۰ میلیارد تومان برای این همکاری پیش بینی شده است که طبق قرار در مدت سه سال پرداخت خواهد شد. ضمن اینکه قرار بر این است که چکی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به دفتر حقوقی وزارت ورزش ارائه شود تا اگر در مقطعی شاهد کوتاهی در پرداخت بودجه از طرف آقای سبک‌دست بودیم از این چک برداشت کنیم.

افشارزاده در مورد نقشی که سبک دست در ازای اجاره گرفتن باشگاه برای انتخاب اعضای هیات مدیره دارد گفت: طبق قرار وی می تواند دو تا سه گزینه برای عضویت در هیات مدیره باشگاه معرفی کند. البته گزینه های او باید به تایید شخص وزیر ورزش هم برسد.

وی در مورد اینکه آیا همزمان اسپانسر دیگری هم می تواند به طور همزمان با باشگاه استقلال طی سه سال آینده همکاری کند اظهار داشت: اتفاقا با اسپانسر دیگری هم صحبت هایی داشته ایم. اما همه چیز به تصمیم آقای سبک دست بستگی دارد. در واقع اگر هم اسپانسر جدیدی گرفته شود در کنار وی خواهد بود. به طور کلی با توجه به اجاره داده شدن باشگاه استقلال همه کارهای مربوط به اسپانسر تبلیغ و درآمدزایی با نظر آقای سبک دست انجام خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه استقلال در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان کرد: برای فصل آینده مسابقات تا امروز با هیچ بازیکنی مذاکره نداشته ایم اما به محض مشخص شدن اعضای هیات مدیره و نهایی شدن اجاره باشگاه مذاکرات خود را آغاز می کنیم. از ۱۰ مرداد مسابقات لیگ شروع می شود. پس باید در این زمینه کارهای خود را با سرعت انجام دهیم.

وی همچنین در رابطه با سرمربی استقلال برای فصل آینده گفت: چند گزینه داخلی و خارجی در نظر داریم اما همه چیز منوط به نهایی شدن وضعیت هیات مدیره است که به احتمال خیلی زیاد طی امروز یا فردا انجام می شود.