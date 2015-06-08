۶۰ گیت ورود و خروج در پایانه مرزی مهران ایجاد می شود

مراد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساختهای مرز مهران برای اربعین سال جاری و توسعه پایانه مرزی، گیتهای ورود و خروج داخل پایانه از ۱۸ گیت به ۶۰ یت افزایش پیدا خواهد کرد.

وی بیان داشت: افزایش گیتهای ورود و خروج کمک فروانی در جهت تسهیل در رفت و آمد در داخل پایانه دارد و مسافران و زائران در ایام شلوغ سال زیاد معطل نمی شوند.

ناصری بیان داشت: توسعه فضای فیزیکی پایانه مرزی مهران نیز یکی از مهمترین نیازهای مرز است چراکه که در ایام مذهبی سال حجم زیادی از زائر وارد پایانه می شوند، بنابراین توسعه فیزیکی پایانه نیز در دستور کار است.

وی بیان داشت: اقدامات و راهکارهای خوبی در سال جاری برای اربعین پیش بینی شده که از جمله آن اختصاص یک زمین برای پارکینگ است، چراکه در سال گذشته بسیاری از ماشینها در داخل خود شهر پارک کرده بودند.

فرماندار شهرستان مهران عنوان کرد: در بحث آب و راه ارتباطی هم اکنون کارهای خوبی در مرز مهران در دست اجرا بوده و یک آب سردکن پنج هزار لیتری نیز در پایانه نصب شده است.

وی افزود: فاز اول آبرسانی به پایانه مرز مهران انجام شده و فاز دوم نیز در دست اجرا است که تا اربعین سال جاری بهره برداری می رسد و مشکلات حوزه آب آشامیدنی تا حدود زیادی حل می شود.

ناصری از ایجاد پل دو زائر در مسیر مهران به پایانه مرزی خبر داد و گفت: علاوه بر این پل، یک میدان بزرگ نیز در ورودی پایانه ایجاد شده است.

وی از ایجاد هتل و زائر سرا در شهرستان مهران به منظور اسکان زائران و مسافران خبر داد و گفت: علاوه بر اسکان در حوزه راهسازی نیز تمرکز خود را برای اصلاح، چهاربانده کردن، حذف نقاط حادثه خیز در محور ایلام به مهران گذاشته ایم.

وی ادامه داد: هم اکنون در مسیر ایلام به مهران در بخشهای مختلف راهسازی کار در حال اجراست که بخش مهمی از این طرحها تا اربعین تکمیل می شوند.