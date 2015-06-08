تعلیق تایید مدارک پزشکی ایرانی ها رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه کمیسیون آموزش فارغ التحصیلان پزشکی خارجی در ایالات متحده آمریکا از تعلیق تأییدیه مدارک دانش‌آموخته های رشته های پزشکی ایرانی به دلیل تحریم خبرداد دکتر علیرضا زالی رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌های جداگانه به ECFMG کمیسیون آموزش فارغ‌التحصیلان پزشکی خارجی آمریکا و AMA انجمن پزشکی آمریکا که در ۳۱ مه (۱۰ خرداد) ارسال شد لغو این محدودیت را خواستار شد.

در این نامه آمده است:

ساليان سال است كه كميسيون آموزشي دانش آموختگان پزشكي خارجي از طريق تعامل فعال با مؤسسات آموزشي و سازمان نظام پزشكي به عنوان نهاد صادر كننده مجوز طبابت، مدارك پزشكان ايراني را مورد ارزشيابي قرار مي دهد. تا به امروز حجم زيادي از مدارك پزشكان ايراني مورد ارزشيابي قرارگرفته و آنان را قادر ساخته براي تحصيلات تكميلي در ايالت متحده اقدام كنند.

در حال حاضر، جمع كثيري از پزشكان بنام و فرهيخته ايراني در ايالات متحده به طبابت مشغول هستند كه نه تنها سبب ارتقا سلامت شهروندان اين كشور شده اند بلكه تمام جهان از دستاوردهاي بي بديل علمي و پژوهشي آنان بهره مند گرديده است.

طبق اصل ٢٦ اعلاميه جهاني حقوق بشر: هر كس حق دارد كه از آموزش بهره مند شود.

محدوديت جديدي كه كميسيون آموزشي دانش آموختگان پزشكي خارجي بيان مي دارد که از سوي دفتر كنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري ايالات متحده اعمال شده كه در نتيجه آن رسيدگي به درخواست تأييد مدارك پزشكان ايراني متوقف شده است، سبب مي شود كه پزشكان ايراني از حق تحصيلات تكميلي و به تبع آن تشريك مساعي جهاني در حوزه سلامت محروم گردند.

آموزش و علي الخصوص آموزش پزشكي نقش بسيار مهمي در توسعه پايدار و ارتقا سلامت مردم در دنيا دارد.

امروز شاهد آن هستيم كه سازمان هاي جهاني متولي سلامت مانند سازمان بهداشت جهاني و انجمن جهاني پزشكي برآنند تا پزشكان سراسر جهان را با يكديگر متحد و همراه سازند تا ازاين راه بتوانند بيماري ها را به نحو مؤثري كنترل كرده، در راه ارتقا و پيشبرد سلامت جامعه بشري گام بردارند.

مديران و رهبران اين نهادها مي كوشند تا فارغ از مسائل سياسي در راه پيشبرد امور پژوهشي و اصلاح امور پزشكي جهان گام بردارند. بنابراين وضع چنين محدوديت هايي در راه آموزش پزشكي آنهم در دنياي امروز، مغاير با اصول عدالت و برنامه هاي جهاني سلامت است.

سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران خواستار آن است كه كميسيون آموزشي دانش آموختگان پزشكي خارجي محدوديت منع شده براي پزشكان ايراني را لغو كند.

سازمان نظام پزشكي عالي ترين نهاد انتخابي حوزه سلامت در ايران است كه تمام شاغلين حرف پزشكي به استثناي پرستاران را در بر مي گيرد و حمايت از حقوق صنفي جامعه پزشكي يكي از اهداف عاليه آن است.

پس از این نامه‌نگاری‌ها کمیسیون آموزشی فارغ التحصیلان پزشکی خارجی آمریکا اعلام کرد تأیید اعتبارنامه‌های پزشکی صادر شده توسط مؤسسات، صدور مجوز، ثبت‌نام‌های پزشکی بهداشتی درمانی و آموزشی ایرانی را از سر گرفته است.

همان طور که قبلاً اعلام شده بود ECFMG چنین درخواست‌هایی را به خاطر محدودیت‌های OFAC دفتر کنترل دارایی خارجی ایالات متحده انجام نمی‌داده است.

وزارت خزانه‌داری در ۵ ژوئن به ECFMG مجوز تأییدیه اعتبارنامه پزشکی صادر شده از ایران را داده است.

کمیسیون آموزش فارغ‌التحصیلان پزشکی خارجی آمریکا از همه‌ی پزشکان برای صبر و همکاری‌شان برای دستیابی به این دستور مهم و مثبت تشکر کرد.

دكتر زالي از پاسخ مناسب كميسيون آموزشي دانش آموختگان پزشكي خارجي به جامعه پزشكي ايران ابراز خرسندي كرد و اعلام نمود سازمان نظام پزشكي همواره حامي حقوق صنفي جامعه پزشكي ايران در داخل و خارج از كشور خواهد بود.