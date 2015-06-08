برنامه تحول نظام سلامت رضایت مندی مردم را به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، محمد احمدی به طور سرزده به بیمارستان نمازی شیراز رفت و از چگونگی ارایه خدمات در این مرکز بازدید کرد.

استاندار فارس پس از ورود به بیمارستان نمازی از اورژانس این مرکز بازدید کرد و با بیماران، همراهان و کارکنان این بخش گفتگو کرد که پس از بررسی چگونگی ارایه خدمات، اجرای ابتکار پیشنهادی رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز مبنی بر حضور سوپروایزر ویژه راهنمایی و ارایه توضیحات به بیماران را، طرحی مثبت و در راستای تکریم ارباب رجوع خواند .

مراقبت های ویژه اورژانس بخش دیگری بود که توسط استاندار مورد بازدید قرار گرفت و استاندار در این بخش از حضور اعضای هیات علمی بر بالین بیماران قدردانی کرد .

مراقبت های ویژه بخش پیوند بیمارستان نمازی دیگر بخشی بود که استاندار در آن حضور یافت و پس از مشاهده اینکه ۱۱ بیمار این بخش از سایر استان های کشور از جمله تهران، قم و آذربایجان شرقی بودند و تنها یکی از بیماران از استان فارس بود، این مسئله را بیان کننده ارایه خدمات پزشکی در این بیمارستان به تمام نقاط کشور دانست.

استاندار همچنین از بخش نوسازی شده هماتولوژی و آنکولوژی بیمارستان نمازی بازدید کرد و سپس به بخش دیالیز رفت، این بخش در حال حاضر با ۱۵ تخت ارایه خدمت می کند و در آینده نزدیک، با افزوده شدن ۱۰ تخت، در مجموع با ۲۵ تخت ارایه خدمت خواهد کرد .

بخش رادیو تراپی بیمارستان نمازی که از دو هفته پیش با طراحی جدید پذیرای بیماران است و سلف سرویس جدید کارکنان بیمارستان از دیگر بخش های بازدید شده توسط استاندار بودند .

احمدی در حاشیه این بازدید نیز گفت: برنامه تحول در نظام سلامت آبروی دولت و نظام است که خوشبختانه با استقابل مردم مواجه شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بیمارستان نمازی شیراز میزبان مردم استانهای مختلف کشور و همچنین کشورهای همسایه است باید هرچه سریعتر برای ساخت بیمارستان شماره دو اقدام شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز که پس از مطلع شدن از حضور سرزده استاندار در بیمارستان نمازی، به جمع بازدید کنندگان با همراهی رییس بیمارستان، پیوست، اجرای برنامه تحول نظام سلامت را طی ۲۰ سال فعالیتش در حوزه سلامت مشکل گشای رفع بسیاری از مشکلات بیماران دانست .

محمد هادی ایمانیه نیز گفت: به طور متوسط از کل بیماران بستری در بیمارستان نمازی شیراز، حدود ۳۳ درصد از استان فارس، حدود ۳۷ درصد از استان های همجوار و نزدیک از جمله ایلام، خوزستان، بوشهر، بندرعباس و کهکیلویه و حدود ۳۰ درصد نیز از سایر نقاط کشور از جمله تهران، قم، گیلان، خراسان های رضوی و جنوبی و آذربایجان های شرقی و غربی هستند.