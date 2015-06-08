لزوم اختصاص ۱۰ میلیارد ریال برای آسفالت راه های روستایی اهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی شامگاه یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اهر اظهار داشت: ۳۲ مورد از روستاهای این شهرستان نیاز به توسعه راه ارتباطی دارند و اهالی آنها نیز همکاری و خودیاری های لازم را در این خصوص انجام داده اند.
وی در تشریح جزئیات این موضوع گفت: با کمک روستائیان و اقدامات صورت گرفته از سوی اداره راه و شهرسازی شهرستان اهر، زیرساخت های راه یکصد کیلومتری این ۳۲ روستا به اتمام رسیده و هم اکنون نیازمند تخصیص اعتبارات ریالی برای اجرای عملیات آسفالت ریزی است.
فرماندار اهر اعتبار مورد نیاز برای این پروژه های آسفالت ریزی را ۱۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: از مسئولان ادارات خواسته شده در اجرای پروژه ها و طرح های پیشنهادی فقط به بخش خود توجه نکنند بلکه توسعه همه جانبه شهرستان اهر را در اولویت قرار دهند و با توجه به اینکه اعتبارات تخصیصی جوابگوی پروژه های عمرانی نیست، مشارکت مردم و بخش خصوصی نیز در اجرا و اتمام آنهاباید مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سکونت بیش از ۷۰ درصد مردم شهرستان اهر در شهر اهر اظهار داشت: این امر ضرورت ارایه خدمات بهتر و مناسب برای شهروندان در بخش های عمرانی، زیربنایی، بهداشتی و خدماتی توسط شهرداری اهر را بیش از پیش ضروری می سازد.
عابدی در پایان اختصاص اعتبارات لازم برای طرح ها و پروژه های مختلف از جمله مجتمع آبرسانی روستایی یخفروزان، روکش آسفالت جاده های بین شهری و روستایی، بهداشت و درمان، فرهنگی، ورزشی، روستایی و عشایری و نیز اختصاص اعتبارات لازم برای تسریع مرمت گنبد بقعه شیخ شهاب الدین اهری که در زلزله سال ۹۱ آسیب دیده را بخشی از دیگر اولویت های شهرستان اهر عنوان کرد.
