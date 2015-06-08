ساخت بزرگترین مجتمع پالایشگاهی میعانات گازی ایران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت صبح امروز عملیات اجرایی ۸ پالایشگاه جدید میعانات گازی سیراف که از آن به‌عنوان بزرگترین مجتمع پالایشگاهی میعانات گازی ایران یاد می شود، آغاز شد.

مجتمع عظیم پالایشگاهی میعانات گازی سیراف در منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس قرار است در قالب یک برنامه چهار ساله طراحی، ساخت و راه اندازی شود که این مجتمع عظیم پالایشگاهی از ۸ پالایشگاه هر یک به ظرفیت ۶۰ هزار بشکه میعانات گازی تشکیل شده است.

یکی از مهمترین اهداف ساخت این ۸ پالایشگاه جدید میعانات گازی تولید فرآورده های مختلف نفتی همچون نفتای سبک و سنگین، نفت سفید و سوخت هواپیما، گازوئیل و گاز مایع است که قرار است بخشی از این فرآورده های نفتی پس از تولید به بازارهای جهانی صادر شود.

از سوی دیگر، با توجه به برنامه ایران به منظور افزایش تولید میعانات گازی از فازهای پارس جنوبی تا سقف یک‌میلیون بشکه در روز با تخصیص میعانات گازی فازهای پارس جنوبی پالایشگاه‌های در دست ساخت ستاره خلیج فارس، مجمتع پالایشگاهی سیراف و پالایشگاه پارس شیراز عملا صادرات میعانات گازی خام ایران متوقف خواهد شد.

تمامی مراحل ساخت و سرمایه‌گذاری این ۸ پالایشگاه جدید میعانات گازی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام می گیرد و با توجه به وجود مزیت هایی همچون نزدیکی به منابع تامین خوراک پارس جنوبی، در اختیار داشتن پایانه های صادراتی در خلیج فارس، دسترسی به آب‌های آزاد و ساخت واحدهای یوتیلیتی متمرکز هزینه های سرمایه گذاری این ۸ پالایشگاه به شدت پایین بوده و دارای توجیه اقتصادی بالایی است.