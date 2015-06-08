  1. استانها
  2. اردبیل
۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰

عبداللهی به مهر خبر داد:

پست نامه های متعارف در اردبیل کاهش یافته است

پست نامه های متعارف در اردبیل کاهش یافته است

اردبیل – مدیر کل پست استان اردبیل گفت: پست نامه های متعارف و شخصی بین شهروندان در این استان کاهش یافته است.

احمد عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل استفاده شهروندان از سرویس ها و امکانات ارتباطی دیگر پست نامه های متعارف کاهش یافته است.

وی افزود:  در مقایسه عملکرد دو سال اخیر پست نامه های سفارشی با ۶۵.۴ درصد، پیشتاز با ۹.۴ درصد و ویژه با ۵۰ درصد کاهش همراه است.

مدیر کل پست استان در تشریح ترافیک باجه ای و قراردای اضافه کرد: ترافیک باجه ای با ۳۹ درصد افزایش در سال گذشته به نسبت سال ۹۲ همراه است.

عبداللهی افزود: این در حالی است که ترافیک قراردادی با ۴.۵ درصد کاهش در همین مدت زمان مواجه بوده و موجب شده در مجموع ترافیک مرسولات با ۲۱.۴ درصد افزایش همراه شود.

وی از جمله برنامه های پست را راه اندازی سرویس های جدید و به روز خدماتی عنوان و اضافه کرد: به منظور جلب رضایت مشتریان سرویس هایی از جمله پست مالی برای جابه جایی پول و تعیین زمان ارسال مرسوله توسط مشتری اجرا می شود.

به گفته مدیر کل پست استان طرح کرایه در مقصد، پشتیبانی خرید اینترنتی و  مجهز کردن الکترونیکی صنادیق پستی از دیگر برنامه هایی است که پست برای ارتقا خدمات خود در نظر گرفته است.

عبداللهی تاکید کرد: در بخش خدمت رسانی به ادارات و دستگاه ها امضای تفاهم نامه و واسپاری خدمات نقل و انتقال مورد توجه است.

وی با اشاره به عقد تفاهم نامه با ثبت اسناد، ثبت احوال و پزشکی قانونی افزود: تداوم این طرح جهت توسعه مشارکت با سایر دستگاه ها در دستور کار است.

کد مطلب 2770508
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها