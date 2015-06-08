پست نامه های متعارف در اردبیل کاهش یافته است

احمد عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل استفاده شهروندان از سرویس ها و امکانات ارتباطی دیگر پست نامه های متعارف کاهش یافته است.

وی افزود: در مقایسه عملکرد دو سال اخیر پست نامه های سفارشی با ۶۵.۴ درصد، پیشتاز با ۹.۴ درصد و ویژه با ۵۰ درصد کاهش همراه است.

مدیر کل پست استان در تشریح ترافیک باجه ای و قراردای اضافه کرد: ترافیک باجه ای با ۳۹ درصد افزایش در سال گذشته به نسبت سال ۹۲ همراه است.

عبداللهی افزود: این در حالی است که ترافیک قراردادی با ۴.۵ درصد کاهش در همین مدت زمان مواجه بوده و موجب شده در مجموع ترافیک مرسولات با ۲۱.۴ درصد افزایش همراه شود.

وی از جمله برنامه های پست را راه اندازی سرویس های جدید و به روز خدماتی عنوان و اضافه کرد: به منظور جلب رضایت مشتریان سرویس هایی از جمله پست مالی برای جابه جایی پول و تعیین زمان ارسال مرسوله توسط مشتری اجرا می شود.

به گفته مدیر کل پست استان طرح کرایه در مقصد، پشتیبانی خرید اینترنتی و مجهز کردن الکترونیکی صنادیق پستی از دیگر برنامه هایی است که پست برای ارتقا خدمات خود در نظر گرفته است.

عبداللهی تاکید کرد: در بخش خدمت رسانی به ادارات و دستگاه ها امضای تفاهم نامه و واسپاری خدمات نقل و انتقال مورد توجه است.

وی با اشاره به عقد تفاهم نامه با ثبت اسناد، ثبت احوال و پزشکی قانونی افزود: تداوم این طرح جهت توسعه مشارکت با سایر دستگاه ها در دستور کار است.