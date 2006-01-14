بررسي كلي نحوه پذيرش دانشجو ، اشكالات و راهكارها

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر" وي در آغاز مقاله خود آورده است : آزمون سراسري دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي (كنكور) به شيوه فعلي به يك معضل بزرگ اجتماعي تبديل شده كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم تمام خانواده ها با آن دست به گريبان هستند.

تنها 8 درصد دانشجويان دانشگاه ها در دوره روزانه پذيرفته شده اند

ظرفيت دوره هاي روزانه دانشگاه ها كه دانشجويان آن از پرداخت شهريه معاف هستند بسيار كم است به طوري كه در سال جاري از حدود 800 هزار نفر پذيرفته شده در دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي تنها حدود 60 هزار نفر در دوره روزانه دانشگاه ها پذيرفته شده اند. اكثريت دانشجويان شركت كننده در آزمون دانشگاه ها نيز از اقشار متوسط و ضعيف جامعه هستند و پذيرش آنها در دوره هاي روزانه به منظور معافيت از پرداخت شهريه از اهميت بالايي برخوردار است.

اغلب كساني در دوره هاي روزانه پذيرفته مي شوند كه از وضعيت مالي بهتري برخوردار هستند

با اين شيوه كنكور به علت عدم تمكن مالي، امكان رقابت اين قشر عظيم جامعه با كساني كه به علت تمكن مالي همه نوع تسهيلات جهت آمادگي شركت در كنكور براي آنها فراهم است وجود ندارد و بر اين اساس عملا اغلب كساني در دوره هاي روزانه پذيرفته شده و از پرداخت شهريه معاف مي شوند كه از وضعيت مالي بهتري برخوردار هستند. به اين ترتيب دانشجويان خانواده هاي متوسط و ضعيف چاره اي جز شركت و پذيرش در ديگر دوره هاي دانشگاهي كه شهريه پرداخت مي كنند را ندارند.

شيوه فعلي پذيرش دانشجو خلاف سياست هاي دولت و منافي حمايت از اقشار كم درآمد است

اين شيوه پذيرش دانشجو گذشته از معايب فراوان، عملا در جهت خلاف سياست هاي كلي دولت كه حمايت از اقشار كم درآمد جامعه است اعمال مي شود.

از سوي ديگر با اين روش گذشته از فشار مالي كه برخانواده تحميل مي شود، آسيب هاي اجتماعي ناشي از جو رواني و اضطرابي كه در طول دوره برگزاري كنكور بر خانواده ها سايه مي افكند، آسايش را از خانواده ها دور مي كند.

شيوه فعلي برگزاري كنكور روح علمي را از بين برده است

آموزش كليشه اي علم در كلاس هاي كنكور به عنوان يك فن و سوق دادن دانش آموزان به اين شيوه فراگيري، عملا روح علمي را كه قدرت خلاقيت و ابتكار را در فكر و انديشه جوانان پرورش مي دهد از بين مي برد. اين آسيبي است كه بر پيكره قدرت علمي، توسعه و پيشرفت آينده كشور وارد مي شود.

به گزارش "مهر" دكتر كارخانه اي در بخش ديگري از مقاله خود آورده است : انتخاب شيوه مناسب پذيرش دانشجو به گونه اي كه دستيابي به روح علمي و قدرت خلاقيت و ابتكار ملاك انتخاب باشد راهي است كه به سوي شكوفايي استعدادهاي درخشان عمومي كشور گشوده مي شود. بر اين اساس تجديدنظر در شيوه پذيرش دانشجو متناسب با نياز كشور امري ضروري و الزامي است. خوشبختانه اين امر از سوي مجلس شوراي اسلامي و دولت خدمتگزار مورد توجه قرار گرفته است و در آينده نزديك لايحه جامع سنجش و پذيرش دانشجو از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد.

هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي در كميسيون آموزش و تحقيقات طرح پيشنهادي جمعي از نمايندگان همراه با طرح پذيرش دانشجو ارايه شده از سوي مركز پژوهش هاي مجلس در دست بررسي است و در اين كميسيون با حضور روساي سازمان سنجش و مركز برگزاري آزمون دانشگاه آزاد اسلامي، شيوه مناسب برگزاري كنكور مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نظر نهايي به صحن علني مجلس تقديم خواهد شد.

به بخشي از ملاك ها و معيارهايي كه در طرح هاي پيشنهادي نمايندگان مجلس و مركز پژوهش هاي مجلس و لايحه پيشنهادي دولت جهت پذيرش دانشجو مد نظر قرار گرفته است اشاره مي كنم :

1- تفكيك سنجش از پذيرش



2- ارزيابي نتايج دوره هاي دبيرستان و پيش دانشگاهي بر اساس امتحانات استاندارد كشوري



3- برگزاري آزمون هاي ملي بر اساس دروس عمومي و اختصاصي دوره متوسطه و در صورت لزوم استفاده از آزمون هاي تشريحي كه به شكل متناوب سالي دو بار برگزار و نتايج آن تا دو سال معتبر است.



4- سنجش توانايي هاي ذهني و شناختي داوطلبان بر پايه خلاقيت ، ابداع، استعدادهاي ويژه تحصيلي ، حرفه اي و مهارتي جهت هدايت صحيح و پذيرش بهينه آنها در راستاي شكوفايي استعدادهاي ذاتي دانش آموزان.



5- حذف آزمون هاي اختصاصي دوره هاي كارداني (پيوسته و ناپيوسته) حداكثر تا سال تحصيلي 1387- 1386 به گونه اي كه ورود به اين دوره ها تنها به استناد سوابق تحصيلي داوطلبان صورت گيرد.



6- امكان حذف تدريجي آزمون هاي اختصاصي دوره هاي كارشناسي پيوسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تا پايان اجراي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي به گونه اي كه آزمون اختصاصي تنها جهت تعداد محدودي از رشته ها كه داراي تعداد متقاضي به مراتب بيش از ظرفيت هستند، برگزار شود.



7- به منظور افزايش فرصت براي داوطلبان آزمون هاي ملي اختصاصي و عمومي در تابستان هر سال توسط سازمان سنجش و آموزش كشور و مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به صورت جدگانه برگزار شود و محتواي آن در سطح دوره دبيرستان (3 سال متوسطه) و پيش دانشگاهي است.



8- ايفاي نقش در پذيرش دانشجو توسط دانشگاه ها



9- پذيرش دانشجو در دوره هاي روزانه دانشگاه هاي دولتي عمدتا به صورت كشوري و براي دوره هاي شبانه ، نيمه حضوري ، علمي - كاربردي و نيز موسسه هاي آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي با اولويت بومي گزيني



10- با توجه به تاثير نمرات دوره دبيرستاني در پذيرش دانشجو به منظور از بين بردن دراز مدت اضطراب هاي ناشي از آن كليه داوطلبان ورود به دانشگاه ها مي توانند در امتحان هاي ترميمي كه توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار مي شود، شركت كنند. در اين صورت همواره نمره كتبي داوطلب ملاك عمل خواهد بود شركت داوطلبان در اين امتحانات بصورت جامع صورت مي گيرد

به گزارش "مهر" دكتر كارخانه اي در بخش ديگري از مقاله خود آورده است : در طرح نحوه پذيرش دانشجو پيشنهادي نمايندگان تاثير نمره سوابق تحصيلي داوطلبان از سال تحصيلي 1386 - 1385 ظرف مدت 5 سال افزايش خواهد يافت.

شوراي برنامه ريزي سنجش و پذيرش دانشجو براي هماهنگي آزمون هاي سراسري ايجاد مي شود

بر اساس لايحه پيشنهادي دولت سياستگذاري، برنامه ريزي، ضوابط، هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش علمي و پذيرش دانشجو براي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور اعم از دولتي و غيردولتي توسط شوراي برنامه ريزي سنجش و پذيرش دانشجو صورت خواهد گرفت.

اعضا اين شورا متشكل از وزير علوم و تحقيقات و فناوري (رييش شورا)، وزير آموزش و پرورش (نايب رييس)، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا يكي از معاونين به انتخاب و معرفي او، رييس سازمان سنجش آموزش كشور، معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، رييس دانشگاه آزاد اسلامي، يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به عنوان ناظر، يكي از اعضاء شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا، دو نفر از اعضاي هيات علمي صاحب نظر به انتخاب رييس شورا و يكي از معاونين ذيربط سازمان سنجش به عنوان دبير شورا حضور خواهند داشت.

پذيرش بر مبناي نمرات دبيرستان، نمرات آزمون ملي و سنجش قدرت خلاقيت صورت خواهد گرفت

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: همانگونه كه ذكر شد 3 عامل اصلي موثر در پذيرش دانشجو نمرات دوره متوسطه و پيش دانشگاهي، نمرات آزمون ملي و سنجش قدرت خلاقيت، ابداع، حرفه و مهارت خواهد بود.

امكان شركت دانش آموزان در آزمون هاي ترميمي فراهم خواهد شد

با توجه به امكان شركت دانش آموز در آزمون هاي ترميمي كه سالانه توسط آموزش و پرورش برگزار مي شود كه مي تواند جايگزين نمرات دوره متوسطه شود عملا اضطراب مربوط به تاثير قطعي نمرات دبيرستان در آزمون سراسري از بين مي رود. از طرفي به علت امكان برگزاري آزمون ملي به تعداد دو بار در سال هيجانات روحي ناشي از اين آزمون نيز بسيار كاهش مي يابد.

ضمن اينكه با تاثير قدرت خلاقيت، ابداع و مهارت دانش آموز در پذيرش عملا دانش آموزان در رشته هايي كه سبب شكوفايي استعدادهاي ذاتي آنها مي شود پذيرفته مي شوند.

دكتر كارخانه اي در بخش پاياني مقاله خود آورده است : اين شيوه انتخاب دانشجو موجبات تربيت هدفمند دانشجو را متناسب با استعدادهاي بالقوه و نياز كشور در راستاي شكوفايي همه استعدادهاي درخشان عمومي كشور را فراهم مي سازد و موجب مي شود دانش آموزان جداي از دروس محض دوره دبيرستاني تلاش كنند با بالا بردن خلاقيت ابداع و اختراع و كسب مهارت امكان قبولي خود را در كنكور افزايش دهند.