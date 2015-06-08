به گزارش خبرگزاری مهر، بی‌شک، اقبال به فلسفه در سه دهه‌ گذشته‌ در ایران بسیار قابل توجه است. انتشار آثار متعدد فلسفی، در حوزه‌ فلسفه‌ غرب و اسلامی، انتشار مقالات و مباحث مختلف فلسفی در رسانه‌ها، برگزاری همایش‌ها و نشست‌ها و گفت‌وگوهای مختلف فلسفی و فکری، تاسیس و گسترش گروه‌های فلسفی در دانشگاه‌های مختلف، علاقه و حضور دانشجویان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی فلسفه و ... گواه این اقبال است.

هنوز هم این پرسش مطرح است که کارکرد فلسفه در تاریخ معرفت بشری چیست؟ فلسفه به چه کار می‌آید و تا چه حد با واقعیت‌های زندگی روزمره‌ی ما در ارتباط است و به راستی مقام فلسفه و کار فیلسوف چیست؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر. در نیم قرن گذشته، دکتر رضا داوری‌اردکانی، هم در مقام استادی رشته‌ فلسفه و هم به عنوان متفکری در عرصه‌ اجتماع، با انتشار کتاب‌ها و مقالات فراوان، با راهنمایی رساله‌های بسیار در حوزه‌ی فلسفه و با سخنرانی و طرح مباحث گوناگون، تلاش کرده است که به وضعیت فلسفه و تفکر در ایران معاصر بپردازد و به بخشی از این پرسش‌ها پاسخ دهد.

تاثیر دکتر داوری در تربیت دانشجویان مستعد در دوره‌های دکتری فلسفه نیز روشن و هویداست. به منظور تشویق دانشجویان دکتری دوره‌ی فلسفه در نگارش پایان‌نامه‌های ارزشمند، نخستین دوره‌ اهدای جایزه‌ دکتر رضا داوری‌اردکانی به برترین پایان‌نامه‌ دکتری رشته‌ فلسفه که در سال ۱۳۹۳ دفاع شده است، در روز یکشنبه ۲۴ خرداد از ساعت۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

در این مراسم که با حضور اصحاب فرهنگ و اندیشه برگزار می‌شود، دکتر رضا داوری‌اردکانی، دکتر پرویز ضیاء شهابی، دکتر سیدحمید طالب‌زاده، دکتر شهرام پازوکی، دکتر سیدمحمدرضا بهشتی و دکتر علی‌اصغر مصلح از سنت فلسفی در ایران و وضعیت پژوهش در حوزه‌ فلسفه و ارتباط آن با نیازهای فکری جامعه سخن می‌گویند و گزارشی از وضعیت پایان‌نامه‌های فلسفی و آثار فلسفی در سال ۱۳۹۳ و ویژگی پایان‌نامه‌ برگزیده ارائه می‌شود.

علاقه‌مندان به تفکر و آثار فلسفی می‌توانند برای حضور در این برنامه به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند.