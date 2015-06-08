مقالات استاد دانشگاه امیرکبیر پراستناد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دو مقاله دکتر مرتضی اصانلو، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ژورنال بین المللی INTERNATIONAL OF MINING, RECLAMATION AND ENVIRONMENT به عنوان مقالات پراستناد (۹۷ بار) و بیشترین خواننده (۵۷۵ نفر) در ماه مارچ ۲۰۱۵ اعلام شد.

مرتضی اصانلو، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این خصوص گفت: مقاله استفاده ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و روش جستجوگر شبکه برای تعیین عیار حد بهینه در ذخایر چند فلزی (Using a combination of Genetic algorithm and the Grid search method to determine optimum cutoff grades of multiple metal deposits) به عنوان مقاله با بیشترین استناد انتخاب شد. این مقاله با همکاری دکتر محمد عطایی (دانشجوی سابق دکتری مهندسی استخراج معدن) نوشته شده است.

وی اضافه کرد: تحمین عیارحد در ذخایر تک فلزی به روش های معمولی (عیارحد ثابت) میسر است. اما در معادن چند فلزی تخمین عیار حد با روش های رایج دشوار و میزان خطا نیز بالا است. در این مقاله الگوریتمی با ترکیبی از دو روش معرفی شده است.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیان کرد: مقاله دیگر نیز با عنوان مروری بر الگوریتم ها و مدل های برنامه ریزی تولید بلند مدت معادن روباز (Long-term open pit mine production planning: a review of models and algorithms) نیز به عنوان مقاله بیشترین خواننده معرفی شد. این مقاله نیز با همکاری آقایان دکتر غلام نژاد (دانشجوی سابق دکتری مهندسی استخراج معدن) و دکتر بهروز کریمی نگاشته شده است.

آمار این ژورنال مربوط به دوره سه سال گذشته است. این ژورنال شش شماره در سال و توسط Taylor&Francis به چاپ می رسد.