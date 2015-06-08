تصفیه خانه آب محلات باتخصیص اعتبارات دولتی به زودی افتتاح می شود

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق، افزود: کار ساخت تصفیه خانه آب محلات از سال گذشته شروع شده است و ساخت و سازهای آن به اتمام رسیده و روند کار در حال پیشرفت است.

وی اعتبارات تخصیص یافته به این پروژه را در سه بخش عنوان کرد و افزود: اعتبارات احداث تصفیه خانه از محل اعتبارات ماده ۱۸۰، اعتبارات دولتی و کمک های خیرین تامین می شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: تاکنون حدود ۵۰ درصد از اعتبارات دولتی محقق شده است و درصورت تخصیص کامل این اعتبارات روند تکمیل کار شتاب خواهد گرفت.

سلیمی خاطرنشان کرد: اکنون خط اول انتقال آب سرشاخه های دز به محلات با ظرفیت ۵۵ لیتر در ثانیه درحال بهره برداری است و خط دوم انتقال آب به شهر با ظرفیت ۳۵ لیتر بر ثانیه اجرا شده است که بهره برداری از آن منوط به افتتاح تصفیه خانه است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: در تابستان سال جاری مدیریت آب آشامیدنی شهر بسیار مهم است چون با توجه به میزان کم بارندگی های کشور نمی توان وضعیت آب انتقالی از سرشاخه های دز را پیش بینی کرد و باید برای این منظور برنامه ریزی منسجمی صورت پذیرد تا در بحث تامین آب شرب، مشکل جدی نداشته باشیم.

گفتنی است شهرستان محلات در جنوب شرقی استان مرکزی واقع شده و در حال حاضر بیش از ۵۳ هزار نفر جمعیت دارد.