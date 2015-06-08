برنامه های آموزش داروسازی در همه مقاطع بازنگری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید اکبری با اعلام این خبر افزود : فرایند بازنگری در برنامه آموزشی دوره دكتری عمومی داروسازی در حال انجام است و جلسات تخصصی برای بازنگری مقاطع آموزشی، كارآموزی ها و كارورزی ها برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: از سال جاری آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی داروسازی با منابع یكسان برای كلیه رشته های Ph.D و تخصصی داروسازی برگزار خواهد شد.

اکبری افزود: در آزمون كتبی شركت كنندگان به سؤالات مشابه با ضرایب متفاوت برای رشته های مختلف پاسخ می دهند و حق انتخاب ۳ رشته در كلیه محل ها را دارند. آزمون شفاهی نیز به طور جداگانه برای هر رشته برگزار خواهد شد.

وی گفت: دومین دوره آزمون ارتقاء دانش آموختگان خارج از كشور در مردادماه سالجاری برگزار می شود و پذیرفته شدگان این آزمون از مهر ماه سال جاری شروع به تحصیل خواهند کرد.