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۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹

دبیر شورای آموزش داروسازی خبر داد:

برنامه های آموزش داروسازی در همه مقاطع بازنگری می شود

برنامه های آموزش داروسازی در همه مقاطع بازنگری می شود

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی از بازنگری برنامه آموزش داروسازی در کلیه مقاطع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید اکبری با اعلام این خبر افزود : فرایند بازنگری در برنامه آموزشی دوره دكتری عمومی داروسازی در حال انجام است و جلسات  تخصصی برای بازنگری مقاطع آموزشی، كارآموزی ها و كارورزی ها برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: از سال جاری آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی داروسازی با منابع یكسان برای كلیه رشته های Ph.D و تخصصی داروسازی برگزار خواهد شد.

اکبری افزود: در آزمون كتبی شركت كنندگان به سؤالات مشابه با ضرایب متفاوت برای رشته های مختلف پاسخ می دهند و حق انتخاب ۳ رشته در كلیه محل ها را دارند. آزمون شفاهی نیز به طور جداگانه برای هر رشته برگزار خواهد شد.

وی گفت: دومین دوره آزمون ارتقاء دانش آموختگان خارج از كشور در مردادماه سالجاری برگزار می شود و پذیرفته شدگان این آزمون از مهر ماه سال جاری شروع به تحصیل خواهند کرد.

کد مطلب 2770571
زهره بال

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