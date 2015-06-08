دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای قزوین به شبکه دولت متصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین، حامد فتوحی در این باره اظهارداشت: سازمان نظام صنفی رایانه ای قزوین جزو استان هایی است که دارای سیستم الکترونیکی شبکه دولت است که با وجود این سیستم به تمام ادارات و سازمان ها و نهادهای این استان متصل است.

وی حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، شکل‌گیری دولت الکترونیکی را الزام‌آور و اجتناب ناپذیر دانست و افزود: با توجه به راه اندازی شبکه دولت خدمات در کمترین زمان و با سرعت مناسب و امنیت قابل قبول ارائه خواهد شد و با به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی، اطلاعات مورد نیاز را تامین کرده و روند کار اداری را تسریع بخشیده است.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین یادآور شد: با توجه به راه اندازی شبکه دولت از این پس تمام مکاتبات با دستگاه های اجرایی استان و خارج از استان که به این سیستم متصل هستند از شبکه دولت انجام خواهد شد.