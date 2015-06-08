آغاز طرح سنجش سلامت نوآموزان همدانی در ۲۰ پایگاه ثابت و سیار

به گزارش خبرنگار مهر، پروین قربانیان پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی نوآموزان استان همدان با بیان اینکه این طرح در ۲۰ پایگاه ثابت و سیار و تخصصی در سطح استان همدان اجرا می شود، اظهار داشت: تعداد ۱۹۱ نفر از نیروی آموزش و پرورش که از آموزش های لازم بهره مند شدند این طرح را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه این طرح از ۱۸ خرداد ماه در سراسر استان آغاز می شود، افزود: براساس پیش بینی ها ۲۸ هزار و ۵۰۰ نوآموز برای انجام ارزیابی و دریافت کارت سلامت مراجعه کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان هدف گذاری طرح را پوشش ۱۰۰ درصدی نوآموزان بدو ورود به دبستان در سراسر استان همدان عنوان کرد و گفت: دانش آموزان جا مانده از سال گذشته نیز می توانند به پایگاه ها مراجعه کنند.

قربانیان هدف از اجرای طرح سنجش سلامت نوآموزان را آگاهی والدین از وضعیت جسمانی کودک، شناسایی نیاز های نوآموزان، پیشگیری از بروز و تشدید معلولیت ها، پیشگیری از افت تحصیلی، ایجاد زمینه مناسب یادگیری و تعلیم و تربیت اعلام کرد و بیان داشت: این طرح برای اولین بار در استان همدان و در سطح کشور به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه تمام اطلاعات و نتایج حاصل از طرح از انجام فعالیت ها و ارزیابی ها انجام شده است، عنوان کرد: اطلاعات دانش آموز و شماره همراه پدر و مادر وی در سامانه ثبت و نتایج از طریق پیامک به والدین اطلاع داده می شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان مزایای اجرای طرح به طور الکترونیکی را صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در وقت و دسترسی آسان به اطلاعات دانش آموز عنوان کرد و ادامه داد: پیگیری مسائل آموزشی و بهداشتی نوآموزان از مزایای عمده اجرای الکترونیکی طرح سنجش است.

قربانیان گفت: در این طرح وضعیت بینایی، شنوایی، جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از سنجش نواموزان برای انجام معاینات پزشکی به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه می کنند.

وی افزود: دانش آموزانی که نیاز به ارزیابی ندارند کارت سلامت دریافت کرده و برای ثبت نام به مدرسه معرفی می شوند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان در ادامه بیان داشت: نوآموزانی که در مرحله مقدماتی مشکوک تشخیص داده شوند پس از اجرای آزمون تخصصی مورد نیاز و تعیین جایگاه به واحد آموزشی ذی ربط معرفی می شوند.