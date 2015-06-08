صادرات از گمرکات استان کرمانشاه ۲۴درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرکات استان کرمانشاه، محسن مصطفایی از افزایش ۲۴ درصدی صادرات از گمرکات استان در دو ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی اظهار داشت: در دو ماهه سال جاری، ۱۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۹۷۴ دلار کالا به وزن ۷۶۲ هزار و ۷۹۹ تن از گمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان، پاوه و بازارچه های مرزی پرویزخان و شوشمی صادر شده است.

مصطفایی گفت: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ از حیث ارزش ۲۴ درصد و از نظر وزنی ۱۴ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه، عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، محصولات نباتی، محصولات معدنی، محصولات صنایع غذایی و حيوانات زنده و محصولات حيوانی عنوان کرد و گفت: بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر می شود.

وی خاطر نشان کرد: در دو ماهه نخست سال جاری از گمرکات استان کرمانشاه به ۱۸ کشور دنیا صادرات صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ کشور به مجموع کشورهای هدف کالاهای صادراتی استان اضافه شده است.