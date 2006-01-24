چشم انداز سياسي فلسطين پس از انتخابات آتي/ شركت حماس و علت مخالفتها با اين حضور و موضع منفي جنبش جهاد اسلامي

عتريسي كه از بيروت تلفني با خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر گفتگو مي كرد، در پاسخ به سئوالي درباره ارزيابي خود از انتخابات آتي فلسطين در 25 ژانويه( چهارشنبه اين هفته) گفت :"اولا اين انتخابات مرحله جديدي در صحنه فلسطين است زيرا يكي از بزرگترين گروههاي فلسطيني يعني حماس در آن شركت خواهد كرد كه پيش از اين سابقه نداشته است."



وي افزود: "اين معنايش اين است كه حماس شريكي در تشكيلات خودگردان خواهد بود جنبشي كه توافقنامه اوسلو را غير قابل قبول مي دانست و امروز اين توافقنامه را پايان يافته تلقي مي كند و اين مسئله جديدي در واقعيت فلسطيني است."



اين كارشناس لبناني به مانع تراشي هاي آمريكا، اروپا و اسرائيل در مقابل شركت حماس در انتخابات فردا اشاره كرد و اظهار داشت:" مسئله دوم تلاشهاي بين المللي براي مانع تراشي در مقابل شركت حماس در اين انتخابات است،چگونه مي توان از مرحله گذر كرد، زماني كه آمريكا و اروپا كه مدعي حمايت از دمكراسي هستند، مي خواهند از مشاركت حماس جلوگيري كنند،آنها نبايد در اين روند دخالت كنند، زيرا هرگونه تصميم گيري تنها به ملت فلسطين برمي گردد، ملتي كه تلاش مي كند از اين مرحله عبور كند."



وي افزود: " به اعتقاد ما حماس در انتخابات شركت خواهد كرد، ما اكنون در مقابل صحنه جديدي در واقعيت فلسطين هستيم به طوري كه جنبش حماس از طريق انتخابات وارد بخشي از قدرت سياسي خواهد شد و بر واقعيت بين المللي تحميل خواهد كرد كه با اين جنبش تعامل داشته باشد."



علت مخالفتها با شركت حماس

استاد دانشگاههاي بيروت در پاسخ به سئوال مهر درباره علت تلاشها جهت جلوگيري از مشاركت حماس در انتخابات و نگراني غرب و اسرائيل از اين مسئله پاسخ داد:"به اعتقاد من، منبع اين مخالفتها به اسرائيل برمي گردد و پس از آن مواضع آمريكا و اروپا قرار دارد، اسرائيل حماس را تروريستي مي داند، زيرا با اشغالگران مبارزه مي كند.



وي تصريح كرد: " حماس بخش مهمي از انتفاضه است، اسرائيل نمي خواهد اين جنبش كه با اين رژيم مبارزه مي كند، بخشي از قدرت شود و مشروعيت داخلي و بين المللي به دست آورد، لذا اسرائيل با كمك آمريكا و اروپا تلاش مي كنند از مشاركت حماس جلوگيري كنند، با توجه به اينكه نظرسنجي ها نشان مي دهد كه حماس تعداد زيادي كرسي درانتخابات آتي به دست خواهد آورد ."



چرا حماس موافق، اما جهاد اسلامي مخالف

عتريسي در پاسخ به سئوال مهر درباره علت درخواست جهاد اسلامي براي تحريم انتخابات فردا گفت:" درست است كه دو جنبش حماس و جهاد اسلامي دو گروه مبارز بر ضد اشغالگران اسرائيلي هستند، و مانند گروههاي ديگر در انتفاضه شركت كرده اند،اما واقعيت اين است كه در مواضع اين دو جنبش اختلاف وجود دارد، در حالي كه جهاد اسلامي، توافقنامه اوسلو را غيرقابل مي داند و شركت در تشكيلات خودگردان را مجاز نمي داند كه نمي توان با آن تعامل كرد، اما حماس به برداشت ديگري رسيده است كه مي گويد مي توان شركت كرد و منافع ملت فلسطين را حفظ كرد، در حالي كه جهاد اسلامي بر اين باور است كه شركت در انتخابات ممكن است به تشكيلات خودگردان مشروعيت بدهد، مشروعيتي كه برخاسته از توافقنامه اوسلو است."

تحليلگر لبناني افزود: "لذا حماس مشاركت را با گفتن اينكه توافقنامه اوسلو پايان يافته است، توجيه مي كند، لذا در نگاه به توافقنامه اوسلو و مشروعيت تشكيلات خودگردان ميان دو جنبش اختلاف وجود دارد درحالي كه جنبش جهاد اسلامي مشاركت را رد كرده است،حماس مشاركت را توجيه مي كند كما اينكه از سران اين جنبش شنيديم كه توافقنامه اوسلو پايان يافته است."



علت تصميم دادستان فلسطين براي تعطيلي تلويزيون الاقصي حماس



عتريسي درباره علت تصميم دادستان فلسطين جهت تعطيلي تلويزيون وابسته به حماس (الاقصي) در آستانه انتخابات پارلماني اظهار داشت : "اين تصميم در چارچوب فشارهاي انتخاباتي براي جلوگيري از استفاده حماس از اين شبكه براي تبليغات انتخاباتي صورت گرفته است، فشارهايي از طرف تشكيلات وجود دارد تا حماس كمترين كرسي ها را به دست آورد اين بخشي از فشارهاي عمليات انتخاباتي است، اين موضع به شكل اساسي تاثير زيادي خواهد دارد، بر خلاف اينكه برخي ممكن است، عقيده داشته باشند كه اين تصميم با خارج يا آمريكا و اروپا مرتبط است، اما من معتقدم كه اين مسئله درچارچوب فشارهاي داخلي در زمينه انتخابات است."



اظهارات وزير خارجه مصر درباره اعتراف حماس به وجود اسرائيل

طلال عتريسي در پاسخ به اين سئول مهر كه ارزيابي شما از اظهارات احمد ابوالغيط وزير امور خارجه مصر كه حماس وجود اسرائيل را به رسميت خواهد شناخت، چيست؟ پاسخ داد: "نمي دانم وزير امورخارجه مصر بر چه مبنا و اساسي چنين احتمالي را بيان كرده است، گمان نمي كنم حماس به اين وضوح و علني وجود اسرائيل را به رسميت بشناسد، حماس به وجود اسرائيل اعتراف ندارد و معتقد است بايد ازبين برود و آوارگان فلسطيني به سرزمين اصلي خود برگردند، به اعتقاد من شايد چنين احتمالي را جهت جلب موافقت بين المللي با مشاركت حماس مطرح كرده است، اما در هر حال گمان نمي كنم كه حماس به موجوديت اسرائيل رسميت ببخشد."



دورنماي سياسي فلسطين پس از انتخابات فردا

آيا انتخابات آتي ممكن است برمعادلات سياسي درداخل فلسطين و حتي آينده روند صلح تاثير بگذارد؟ عتريسي در اين باره به خبرنگار مهر گفت : "به اعتقادم بله ممكن است تغييراتي در صحنه فلسطيني به وجود آيد، زيرا مشاركت حماس در تشكيلات ، واقعيت جديدي را در سطح تعامل گروههاي فلسطيني در موضوع گفتگو، سلاح مقاومت، انتفاضه و ديگر مسائل فلسطيني ها ايجاد خواهد كرد،تمام اين مسائل ، به اعتقاد من تصميم گيري فلسطيني احتمالا يك تصميم گيري دوجانبه ميان حماس و تشكيلات خودگردان يا با فتح كه يك واقعيت جديد است،خواهد بود، ممكن است كه گرايشهايي در قبال اين مسائل به وجود آيد، بايد ببينيم كه آيا حماس خواهد توانست نظر خود را تحميل كند يا اينكه شاهد مرحله اي از كشمكش داخلي فلسطيني خواهيم بود، تمام اين سئوالات براي دوره پس از انتخابات مطرح خواهد بود."