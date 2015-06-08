کتاب عکس اردبیل منتشر می شود/جمع آوری ۹۵۰ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری اردبیل، امیر رجبی ظهر دوشنبه در جلسه کارشناسی این کتاب به دریافت جوایز متعدد از جشنواره های بین المللی و ملی توسط عکاسان استان تاکید کرد.

وی با تاکید به وجود هنرمندان شاخص در این عرصه و تبدیل شدن استان اردبیل بعنوان قطب عکاسی منطقه، اضافه کرد: با وجود برخورداری این استان از هنرمندان نامدار در بخش عکاسی، تاکنون کتاب عکسی به شکل حرفه ای و کارشناسی شده منتشر نشده است.

سرپرست حوزه هنری استان افزود: در تدوین، گردآوری و انتشار این کتاب، به ماندگاری، فاخر بودن و به نوعی مرجعیت داشتن آن توجه ویژه ای می شود و مهمتر اینکه تمامی عکاسان استان در آن مشارکت خواهند داشت.

وی گفت: درچاپ این کتاب گستره استانی رعایت شده واین مجموعه کاری کارشناسی شده و نمونه ای فاخر و ارزشمند به جامعه استان، قابل ارائه به گردشگران، مسافران و میهمانان خواهد بود.

در این جلسه مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان نیز گفت: تاکنون حدود ۹۵۰ عکس در سه بخش مناظر طبیعی (۴۲۴ عکس)، مردم شناسی (۳۷۰ عکس) و اماکن تاریخی (۱۵۶ عکس)، دریافت شده است.

رحمان مجرد افزود: این کتاب در سه بخش شامل مناظر طبیعی در بخش اول، مردم شناسی در بخش دوم و اماکن تاریخی در بخش سوم تدوین می شود.