وقوع ۱۴ حریق طی ۴۸ ساعت گذشته در قم

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۴۸ ساعت گذشته ۳۶ عملیات آتش نشانی در قم انجام شد که یک مصدوم برجای گذاشت، گفت: عملیاتهای انجام گرفته شامل ۱۷ مورد ایمن سازی، ۱۴ حریق و پنج عملیات نجات میشود.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم عنوان کرد: نجاتهای انجام شده نیز شامل چهار مورد گیر کردن در آسانسور و یک مورد انگشتربری میشود.
وی بیان کرد: حریقهای بوقوع پیوسته شامل ۲ حریق منزل با مصدومیت یک نفر، سه حریق درخت، یک حریق خودرو، یک مورد حریق کارگاه نجاری، یک حریق موتورخانه مجتمع، یک حریق انبار، یک حریق مغازه، یک حریق سیلندرگاز، یک حریق ضایعات و یک حریق در روستای خیرآباد میشود که نیروهای آتش نشانی از قم برای اطفای حریق اعزام شدند.
جعفری گفت: ایمن سازیهای انجام گرفته شامل چهار مورد رهاسازی گربه، ۲ مورد قطع آژیر، ۲ مورد صید مار، سه مورد بازگشایی درب خودرو و منزل، سه مورد نشت سوخت خودرو، یک مورد شکستن علمک گاز و یک مورد بازماندن شیر آب میشود.
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