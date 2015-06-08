مشکلات زیرساختی آبرسانی به روستاهای شهرستان دره شهر حل می شود

خیرالله گراوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صرفه جویی در مصرف آب با توجه به رسیدن به فصل تابستان یکی از مهمترین نیازهای شهرستان دره شهر است چراکه این شهرستان در برخی روستاهای خود با مشکلات آبرسانی مواجه است.

وی بیان داشت: همه روستاهای شهرستان از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند ولی زیرساختهای آبرسانی در تعدادی از روستاها هنوز فرسوده است و این قضیه باعث هدررفت آب می شود.

این مسئول از حل مشکلات زیرساختی برای توسعه آبرسانی به روستاهای شهرستان خبر داد و گفت: در سال جاری اعتبارات خوبی در این زمینه برای شهرستان اختصاص یافته است.

گراوند بیان داشت: یکی دیگر از اولویتهای شهرستان دره شهر توسعه بخش پزشکی است که در این بخش نیز امکاناتی برای تجهیز بیمارستان مرکز شهرستان در نظر گرفته شده است.

فرماندار شهرستان دره شهر بیان داشت: این شهرستان در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی دارای ظرفیتهای بسیار بزرگی است و باید از طریق در شهرستان نسبت به توسعه و اشتغال اقدام کرد.

وی، رودخانه سیمره را مهمترین ظرفیت برای توسعه کشاورزی شهرستان برشمرد و گفت: در این شهرستان سالانه بیش از ۲۸ هزار تن انوع محصولات کشاورزی در کنار رودخانه سیمره تولید می شود.

